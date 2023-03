F1: journée difficile pour Lance Stroll en Australie

Si le vétéran Fernando Alonso a dominé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Australie, vendredi, son coéquipier de l’écurie Aston Martin, Lance Stroll, a vu la météo jouer les trouble-fête à son égard.

Le Québécois a éprouvé des ennuis en raison de la pluie, étant incapable de compléter son programme prévu lors de la première séance, au terme de laquelle il a remis le 10e meilleur temps (1 min 19,766 s). À la suivante, les conditions étant capricieuses, sa voiture était insuffisamment compétitive, de sorte qu’il s’est contenté du 16e rang avec un chrono de 1:20,579.

«Nous n’avons pas effectué autant de tours que voulu durant les deuxièmes essais à cause de la pluie, mais toutes les équipes ont dû composer avec le problème et je ne crois pas que cela nous placera en situation désavantageuse à l’approche de la fin de semaine», a déclaré Stroll sur le site web de sa formation.

«Albert Park est une piste sur laquelle nous aimons rouler et c’était bien d’y revenir. L’auto se comportait bien et nous nous sommes servis de la séance 1 pour tester divers éléments, ce qui nous a permis de recueillir plusieurs informations pendant que nous continuons d’apprivoiser la AMR23», a-t-il aussi expliqué.

Celui-ci s’attend donc à mieux samedi, quand les derniers essais et les qualifications auront lieu.

«Heureusement, la météo s’améliorera, semble-t-il, mais ça reste difficile à prévoir, vous savez.»

Alonso bien en forme

Ayant pris le troisième échelon dans chacune des deux épreuves initiales de la campagne, Alonso a poursuivi son travail efficace, remettant le quatrième temps (1:19,317) en matinée, avant de présenter les meilleurs chiffres (1:18,887) plus tard en journée.

«Certes, la pluie a affecté l’après-midi, donc il y aura encore du travail à accomplir demain. Nous devons en apprendre plus sur les pneus et le rythme de la voiture, car on n’a pas eu trop de temps pour cela aujourd’hui», a-t-il rappelé.

Max Verstappen (Red Bull) a été le plus rapide des premiers essais en 1:18,790.

2e séance d'essais libres

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:18.887 (13 tours) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.332 (10) Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.502 (12) George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.672 (19) Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:19.695 (12) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:19.725 (12) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:20.083 (14) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.176 (19) Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:20.194 (18) Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.206 (11) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:20.220 (17) Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:20.312 (21) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.323 (16) Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.380 (23) Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:20.470 (21) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.579 (14) Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull) 1:20.600 ( 8) Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.182 (18) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:21.266 (17) Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 0.000

1re séance d'essais libres