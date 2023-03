Fête de Pâques: des affaires d’or pour les commerçants

Alors que plusieurs Québécois et Québécoises s’apprêtent à souligner Pâques, les commerçants travaillent fort pour leur offrir des produits de qualités.

Pour Ludovic Fresse, maître pâtissier chez Chocolat Boréal, à Verdun, Pâques est une période non seulement particulièrement achalandée, mais aussi ludique.

«Il y a deux grandes périodes, soit Pâques et Noël, qui sont vraiment les deux grandes périodes et qui sont complètement différentes. La plus agréable, c’est Pâques. Parce qu’on retrouve un peu notre esprit d’enfance. On s’amuse avec des formes, on s’amuse des lapins, des poules», détaille le chocolatier d’expérience.

Les Québécois devraient dépenser plus de 55 M$ de dollars cette année pour se procurer les délicieux chocolats de Pâques.

«En cette période un peu plus difficile, les gens ont besoin de se faire plaisir. Les gens ont besoin de se sucrer le bec!», pense le chocolatier.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Le jambon et l’agneau seront à l’honneur dans plusieurs foyers québécois à l’occasion du souper de Pâques.

«Même une semaine avant Pâques, on commence à en vendre à beaucoup de gens, parce que là ce sont des produits très recherchés, autant le jambon que l’agneau», détaille Paul Saint-Vincent, propriétaire des Fermes Saint-Vincent au marché Jean-Talon.