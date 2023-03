Hausse de la facture d'Hydro-Québec: un autre trou dans votre portefeuille dès demain

Alors que l’inflation, notamment alimentaire, fait toujours des ravages, voilà que la facture d’Hydro-Québec s’apprête à gonfler elle aussi, et ce dès demain. Tous les Québécois vont y goûter, les clients résidentiels comme les entreprises.

Dès le 1er avril, c’est une hausse de 3 % de leur facture mensuelle que tous les résidents subiront. On parle de 5 $ à 6 $ de plus chaque mois environ, qui s’ajoute aux autres dépenses en hausse.

« Les personnes les plus touchées sont celles qui ont le moins de marge de manœuvre dans leur budget », dit Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option consommateurs.

« Souvent, les ménages à faible revenu n’ont pas toujours le contrôle sur leurs factures d’électricité. Quand on est logé dans un logement qui “chauffe le dehors”, ces gens payent pour l’électricité alors qu’ils n’ont pas de contrôle sur la qualité du logement ou de l’isolation », explique-t-elle.

Mais il serait faux de croire que seuls les moins nantis vont devoir s’ajuster aux nouveaux tarifs d’Hydro.

Une accumulation qui fait mal

Les retraités, notamment ceux qui reçoivent des pensions fixes, perdent leur pouvoir d’achat, ajoute-t-elle.

« Les gens de la classe moyenne aussi subissent des impacts. L’accumulation, chaque année, de ces hausses commence à faire mal. Et comme le tarif pour les commerces augmente beaucoup, ces mêmes gens, comme consommateurs, risquent de payer des prix plus élevés pour leurs biens et services », poursuit-elle.

Les PME en mangent toute une

En effet, les petites entreprises sont les dindons de la farce. Elles devront gérer une augmentation de 6,5 % de leur facture chaque mois, dans un contexte où plusieurs d’entre elles doivent déjà composer avec des factures de toute sorte en hausse.

Sophie Apreo gère, avec son conjoint, le garage Atelier mécanique Desro, à Repentigny. Pour faire fonctionner son garage, elle utilise une combinaison de gaz naturel et d’électricité. La portion électricité de sa facture est de 500 $ par mois. Comment va-t-elle gérer une hausse de 6,5 % de sa facture ?

« Ça s’ajoute au loyer et à tous les autres coûts, et ça va finir par faire monter le taux horaire de main-d’œuvre qu’on charge aux clients. Je n’ai pas le choix. Il faut que ça se retrouve en partie dans la facture, on ne peut pas toujours encaisser ça », dit-elle.

« C’est la plus grosse augmentation jamais enregistrée depuis 1998 pour les PME », précise François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

« Et ce, au même moment où Hydro-Québec se pète les bretelles et déclare des profits historiques », dit-il, sur un ton amer.

Les grandes usines payent aussi

Les milliers de travailleurs qui se lèvent le matin pour aller gagner leur croûte dans les alumineries et mines du Québec feront aussi les frais de cette hausse.

Les plus grandes usines au Québec payent jusqu’à 100 millions de dollars par année pour l’électricité.

« Alors quand on dit que c’est juste 4,2 % de plus, je m’excuse, mais c’est quand même plusieurs millions de dollars de plus à payer dans certains cas », souligne Jocelyn B. Allard, président de l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité.

« Et l’usine n’a rien en retour. Elle n’a pas embauché plus de gens ou agrandi sa production. Ce sont des pertes nettes, et malheureusement les employés en subissent aussi les conséquences par des embauches ou des salaires moindres ».

la Régie doit revenir dans le décor

Pour Sylvie De Bellefeuille, la Régie de l’énergie devrait toujours superviser la hausse des tarifs d’Hydro-Québec.

« Hydro-Québec enregistre des profits record en ce moment, ça montre qu’elle n’a pas besoin d’une hausse de tarifs aussi élevée », dit-elle.

LES HAUSSES DU 1er AVRIL

3 % | Clients résidentiels

Clients résidentiels 6,5 % | Commerces et petites entreprises

Commerces et petites entreprises 4,2 % | Grandes entreprises

Pour la clientèle résidentielle, l’impact mensuel de l’augmentation de 3 % de la facture d’électricité à compter du 1er avril 2023 sera en moyenne de...

2,28 $ par mois pour un logement de cinq pièces et demie

pour un logement de cinq pièces et demie 4,27 $ par mois pour une petite maison de 111 m 2

pour une petite maison de 111 m 5,65 $ par mois pour une maison moyenne de 158 m 2

pour une maison moyenne de 158 m 6,97 $ par mois pour une grande maison de 207 m2