Jim Hulton, la sommité dont on parle peu au Québec

Les Islanders de Charlottetown sont clairement défavorisés dans leur série face aux Remparts mais il ne faut jamais sous-estimer les équipes de l’entraineur-chef Jim Hulton, « l’un des très bons entraineurs de la ligue », selon Patrick Roy.

On en entend peu parler au Québec, probablement parce qu’il travaille à l’Île-du-Prince-Édouard, mais Hulton est l’un des hommes de hockey les plus respectés dans la LHJMQ et, quand on regarde sa feuille de route, on comprend rapidement.

À 54 ans, Hulton roule sa bosse comme entraineur depuis près de 30 ans. Il a débuté sa carrière dans son Ontario natale, où il a entre autres dirigé dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), pendant 10 ans avant d’accepter le poste d’entraineur-adjoint de Peter DeBoer avec les Panthers de la Floride, poste qu’il a occupé de 2008 à 2011.

Il est par la suite revenu au niveau junior et été embauché par les Islanders lors de la saison 2015-2016, les menant en grande finale de la coupe du Président la saison dernière et remportant le titre d’entraineur par excellence dans toute la Ligue canadienne de hockey, mention qu’il avait aussi reçue la saison précédente.

Un des meilleurs

Son expertise a aussi été utile au programme d’excellence de Hockey Canada avec qui il a collaboré à six reprises : une fois avec les moins de 16 ans aux Olympiques de la jeunesse de 2012, deux fois avec les moins de 18 ans et trois avec le programme des moins de 20 ans, avec, qui il a agi à chaque fois comme entraineur-adjoint au Championnat mondial de hockey junior, la dernière fois en 2019 « Les gens parlent de lui en masse dans les Maritimes, assure Roy lorsqu’on lui fait remarquer que son nom n’est peut-être pas le plus connu de l’amateur de hockey moyen au Québec. Il y a de très bons entraineurs dans notre ligue et il en fait partie. On sait une chose : quand on affronte une de ses équipes, il faut être prêt. Ses équipes ont son identité : elles jouent physiques et complètent leurs mises en échec. Ce sera à nous de bien répondre à ça durant la série et être prêt à chacune de nos présences. »

La LNH en arrière pensée?

Si Hulton possède le profil d’un entraineur prêt à graduer, à nouveau, dans les rangs professionnels, il demeure prudent avant de clâmer haut et fort qu’il s’agit d’un objectif à court ou moyen terme pour lui.

« Nous sommes tous des compétiteurs, ce qui veut dire qu’on est toujours à la recherche de défis, mentionne-t-il tout d’abord lorsqu’on lui demande s’il vise un retour dans la LNH. Si tu m’avais posé cette question il y a 20 ans, la réponse aurait été un oui sans équivoque. Par contre, j’ai appris avec le temps. J’ai 54 ans et je réalise que j’ai encore un travail et je l’apprécie. J’adore le hockey junior et il s’agit d’un excellent niveau de jeu. Je laisse la porte ouverte. C’est une réponse très politiquement correcte, n’est-ce pas? », conclut-il en riant.

Traduction libre : la LNH est toujours un objectif mais il sait que le temps file.