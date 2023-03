Kraft Hockeyville: Saint-Anselme voit grand pour son aréna en manque d’amour

SAINT-ANSELME | Jusqu’à samedi soir, l’épicentre du hockey au pays ne sera pas à Montréal, Toronto, Edmonton ou Vancouver. Une petite virée à Saint-Anselme, au cœur de Bellechasse, suffira à convaincre les sceptiques.

Depuis que la période de votes est ouverte dans le cadre du concours Kraft Hockeyville à 9 h vendredi, la petite municipalité de 4150 âmes grouille d’activité.

C’est que Saint-Anselme est finaliste, avec les villes de West Lorne (Ontario), Ste-Anne (Manitoba) et Maple Ridge (Colombie-Britannique) pour l’obtention du grand prix de 250 000 $ qui servirait à rénover le désuet Centre sportif Bellechasse-Dorchester.

La ville gagnante deviendra aussi hôtesse d’un match hors-concours de la LNH l’automne prochain. Un match qui devrait visiblement être tenu à Lévis ou dans les environs si Saint-Anselme l’emporte, tellement l’aréna qui a ouvert en 1979 n’a pas bonne mine.

En confiance

Au passage du Journal, le village s’activait déjà à voter. Même monsieur le maire, Yves Turgeon, accomplissait son devoir de citoyen sur place.

Des écoles de la région, mais aussi d’autres horizons, même jusqu’en Gaspésie, ont réservé des périodes pour tapocher le clavier en faveur de Saint-Anselme.

«Ça rejoint tout Bellechasse et je dirais même le Québec au complet. C’est inimaginable. Saint-Anselme a dû être googlée à plusieurs reprises dans les dernières semaines! On est sur la map présentement et on le sera encore plus quand Gary Bettman va dire notre nom. On a bien hâte de l’entendre», a souri Simon Roy, originaire de la place et conseiller municipal depuis 2021.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Durant toute la journée samedi, l’aréna sera le théâtre d’un grand rassemblement avec animation et présence d’anciens joueurs de la LNH originaires du secteur, dont Antoine Vermette. C’est entre la première et la deuxième période du match en soirée entre les Maple Leafs et les Sénateurs que la LNH annoncera la municipalité gagnante.

Plusieurs défaillances

Le responsable des loisirs, Pascal Gonthier, peine lui aussi à réaliser l’engouement que les fiers représentants de Saint-Anselme ont été en mesure de susciter.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

«Ce qui nous réjouit le plus de ce concours, c’est la visibilité que ça nous donne. Pour nous, le montant de 250 000 $ représente un tremplin vers des rénovations vraiment majeures et même un agrandissement. On pense que cette notoriété pourrait nous aider à passer au-dessus de la pile quand viendra le temps de discuter avec le gouvernement», estime-t-il.

Le montant de 250 000 $ ne permettrait en effet que de remplacer les bandes du Centre sportif Bellechasse-Dorchester.

Des travaux bien plus importants au niveau de la dalle de béton, qui occasionne fort possiblement des fuites de saumure, sont nécessaires. La toiture, le revêtement extérieur, les vestiaires, les douches, les bancs des joueurs et estrades ne sont que quelques autres éléments en grave manque d’amour.

Le concours Kraft Hockeyville a débuté en 2006 et depuis, une seule municipalité au Québec a été couronnée, soit Roberval, en 2008.

Comme l’église du village

Il fut une époque pas si lointaine où tout un village pouvait se rassembler sur le perron de l’église. À Saint-Anselme, c’est au Centre sportif Bellechasse-Dorchester que tout se passe.

Guillaume Fortin habite la municipalité depuis quelques années et il a vite réalisé que bien des événements tournaient autour de son aréna en quête d’une cure de jouvence.

C’est pourquoi il a pris les devants pour devenir l’instigateur du projet en moussant la candidature de Saint-Anselme pour Kraft Hockeyville.

«Je me suis embarqué là-dedans pour ma communauté et ma motivation principale, c’est les générations futures. Si on ne met pas d’argent dans l’aréna, les jeunes vont écoper plus tard.

«Dans les régions, l’aréna c’est ce que l’église était avant. Tout se passe ici, que ce soit le hockey, la ringuette, le patin artistique, le patin libre, le camp de jour, le sentier glacé... C’est notre carte de visite et on veut conserver notre bâtisse longtemps», a-t-il plaidé.

En plein boom

Évidemment, Saint-Anselme ne sera jamais confondue avec une grande métropole, mais n’empêche que de plus en plus de familles s’y installent. Selon le responsable des loisirs Patrick Gonthier, la moyenne d’âge dans le village n’est que de 39 ans.

Guillaume Fortin évoque pour sa part un «boom de population» et c’est pourquoi il lui importe de s’attaquer au problème de désuétude de l’aréna, dont le taux d’occupation est déjà à 100%.

«Les nouveaux quartiers se développent. Pour soutenir ce boom, c’est important d’avoir un aréna en santé. Dans les prochaines années, on prévoit que plus de 200 terrains résidentiels seront en vente à Saint-Anselme, donc mieux vaut aller en amont du problème», fait-il valoir.

Croisée des chemins

Si l’ensemble des travaux de rénovation souhaités sont réalisés, les gens impliqués dans le projet estiment que la facture pourrait grimper à au moins trois millions. Un aggrandissement pourrait même faire escalader le tout à 10 millions.

«On est à la croisée des chemins dans Bellechasse pour savoir quels arénas on garde. Les municipalités ne sont pas très grandes et avec les budegts municipaux, c’est très difficile d’entretenir des arénas désuets comme ceux-là.

«Kraft Hockeyville, c’est aussi une façon de mettre la pression sur le gouvernement. À l’Assemblée nationale, on a été écouté. On a fait beaucoup de bruit et les oreilles sont ouvertes», a résumé Guillaume Fortin au sujet de la visite auprès du premier ministre François Legault, jeudi.