«La Voix»: Axelle Red renoue avec le Québec

Dix ans après sa dernière visite, Axelle Red va renouer avec les Québécois en participant à la demi-finale de La Voix, dimanche soir. Ce retour a fait remonter plein de bons souvenirs à la chanteuse belge.

En atterrissant à Montréal, Axelle Red a pris conscience qu'elle avait un attachement particulier avec le Québec. «Il y a des choses dans la vie qu’on garde dans un coin de notre tête et auxquelles on ne pense pas forcément, a-t-elle raconté à l’Agence QMI. Plein de choses se sont passées depuis la dernière fois, mais en arrivant à Montréal, tout est revenu.»

Depuis la période où elle nous rendait visite jusqu’à quatre fois dans la même année, elle a vécu plein de belles choses, et d’autres plus cocasses. «Je me souviens d’une émission de télé qui m’avait demandé ce qui me ferait le plus plaisir. J’avais répondu de voir un ours polaire, et ils en avaient amené un sur le plateau.»

Demi-finale

La chanteuse connait bien le concept de La Voix puisqu’elle a déjà été coach pour la version flamande de The Voice, en Belgique.

«Celui qui était mon bassiste durant les 10 premières années de ma carrière, Daniel Romeo, est maintenant le directeur musical de l’émission. On a même recommencé à travailler ensemble depuis quelque temps, et il est avec moi au Québec en ce moment. Il n’y a pas de hasard dans la vie.»

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Axelle Red indique que le Québec a la réputation d’avoir de très bons chanteurs, et elle a très hâte de rencontrer les jeunes artistes qui sont encore en compétition dans l’émission.

«C’est génial de redécouvrir à travers eux les mêmes rêves que j’avais à leur âge. Ensuite, c’est intéressant de découvrir tous ces nouveaux talents. Mais ce qui me fait aussi plaisir, c’est de voir que les chansons que j’ai écrites ont une nouvelle vie, qu’elles dépassent les générations. En France, par exemple, les candidats de The Voice reprennent régulièrement ma chanson Parce que c’est toi.»

Justement, un de ses plus gros succès, Sensualité, fête son 30e anniversaire, mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt, car plusieurs autres ont aussi connu de gros succès, comme Ma prière ou Je t’attends, deux chansons qu’elle va chanter avec les candidats de La Voix, ce dimanche.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

«J’ai écrit 10 albums, et ça fait plaisir de savoir qu’il n’y a pas qu’une seule chanson qui a marqué les gens. En plus, chacun me connait de façon différente. Ceux qui ont écouté tous mes albums connaissent toutes les facettes de ma personnalité, les autres connaissent juste certains grands tubes. Je suis une activiste des droits de l'homme depuis près de 25 ans, et je dirais que la moitié de mes chansons sont très engagées.»

Avocate de formation, Axelle Red avait prévu de s’engager dans l'humanitaire si sa carrière musicale ne prenait pas son envol. Depuis 25 ans, elle parcourt d’ailleurs le monde pour faire avancer des causes en soutenant différents organismes.

«Si je n’avais pas été chanteuse, j’aurais été avocate pour les droits de l'homme.»

La demi-finale de La Voix se déroule ce dimanche, à 19 h 30, à TVA.