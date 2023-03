Le CF Montréal peut-il poursuivre sur sa lancée?

Vainqueur d’un premier duel en 2023 il y a deux semaines contre l’Union de Philadelphie, le CF Montréal tentera d’aligner les bons matchs contre une équipe tout aussi en difficulté que lui, les Whitecaps de Vancouver.

• À lire aussi: Ligue des nations : le Canada reprend les devants de son groupe

• À lire aussi: Joel Waterman signe un nouveau contrat

Quand on se compare, on se console ; la formation britanno-colombienne a autant de points (3) que le Bleu-Blanc-Noir, sans toutefois avoir été en mesure de goûter à la victoire. Disputant une partie de plus que la troupe d’Hernan Losada, les «Caps» ont néanmoins trois verdicts nuls à leur fiche.

Les Whitecaps retrouveront leur domicile, le BC Place, après un voyage de trois rencontres. Chacun de ces matchs s’est terminé par le pointage de 1 à 1.

«Pour être honnête, nous sommes un peu sous pression, parce que nous jouons bien, mais nous n’arrivons pas à des résultats. Tôt ou tard, nous devrons inscrire des points. Nous sommes près de la ligne. Si nous gagnons, nous serons dans une position pour les éliminatoires», a expliqué mardi l’entraîneur-chef Vanni Sartini.

«Toutes les équipes sont difficiles [à affronter], tous les matchs sont difficiles. Il y a beaucoup de compétition dans cette ligue. En plus, on joue à l’extérieur ; c’est plus de cinq heures de vol et trois heures de vol, donc il y aura du décalage horaire», a mentionné Losada pendant sa disponibilité média de mercredi.

Vancouver a notamment tenu tête au puissant Minnesota United FC et aux vedettes du Galaxy de Los Angeles au cours des dernières semaines. Le club a aussi poursuivi sa route en Ligue des champions de la CONCACAF, où il affrontera au prochain tour le champion en titre de la Major League Soccer (MLS), le Los Angeles FC.

Manque de buts

Un attaquant intriguant se retrouve au sein de l’équipe vancouvéroise. Simon Becher, 23 ans, a créé l’égalité de 1 à 1 en marquant à la 98e minute contre Minnesota. L’Américain n’a pas beaucoup de temps de jeu jusqu’à maintenant, mais il profite chaque fois de quelques minutes pour toucher la cible. Il a d’ailleurs été inclus au sein de l’équipe de la semaine en MLS.

Néanmoins, les Whitecaps n’ont que cinq buts en autant de rencontres, et ce, malgré 23 tirs, cinq étant cadrés. Le gardien du CF Montréal Jonathan Sirois n’a qu’à bien se tenir.

«La confiance est bonne, parce que nous jouons bien, a avoué Sartini. [...] Ce n’est pas un secret, les gars qui jouent près du filet aimeraient marquer plus de buts. Ils ont peut-être besoin de plus de confiance individuellement, mais je dirais qu’en tant que groupe, le moral est bon.»

Du côté du onze montréalais, c’est trois buts en quatre matchs, dont deux de Romell Quioto. L’attaquant représente un cas incertain en vue de cette partie, puisqu’il revient de deux duels avec l’équipe nationale du Honduras.