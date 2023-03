Le prochain film de Martin Scorsese, «Killers of the Flower Moon», premier film sélectionné à Cannes

Le Festival de Cannes a annoncé vendredi la sélection du nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, attendus sur les marches de la 76e édition.

Le film, produit par Apple TV et qui doit sortir dans les cinémas en octobre avant d’être mis en ligne sur la plateforme, sera projeté le 20 mai. Il s’agit du premier film confirmé pour cette 76e édition du festival (16 au 27 mai), dont la sélection doit être dévoilée mi-avril.

Scorsese, réalisateur hollywoodien de 80 ans déjà passé dans la légende, Palme d’Or en 1976 avec Taxi Driver, n’avait plus été sélectionné à Cannes depuis 1986 et After Hours (Prix de la mise en scène).

« Martin Scorsese a dédié sa vie au 7e art et le Festival de Cannes l’a accompagné à de nombreuses occasions », ont souligné les organisateurs dans un communiqué. Il a également présidé le Jury en 1998 et remis la Palme d’Or au réalisateur grec Theo Angelopoulos pour « L’Éternité et un jour ».

Killers of the Flower Moon plonge dans l’Oklahoma des années 1920 sur la piste de meurtres en série dont sont victimes des Amérindiens. Le film met en scène deux acteurs fétiches de Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.

L’ensemble de l’équipe du film devrait monter les marches.

Le précédent film de Martin Scorsese, The Irishman, n’était pas sorti en salles en France, son producteur Netflix souhaitant le réserver à sa plateforme.

Le jury du 76e Festival de Cannes sera présidé par le réalisateur suédois aux deux Palmes d’Or Ruben Östlund.