Le sofa de PKP

Quand Mark Weightman est entré dans le bureau de Pierre Karl Péladeau dans les hauteurs de la tour Québecor, il savait à quoi rimait cette invitation. Un homme de confiance de PKP, le nouveau propriétaire des Alouettes, avait déjà sondé son intérêt.

Mais rien n’était joué puisqu’on avait déjà rencontré plusieurs candidats. Il était au courant.

À l’heure convenue, il est entré dans la grande pièce. Le patron de la place lui a fait signe et Weightman s’est assis dans le grand sofa. Puis, fidèle à son habitude, Péladeau s’est installé dans un fauteuil confortable devant lui et a croisé sa jambe gauche pour mieux observer son invité.

C’était parti. « Il m’a séduit en partant », raconte Mark Weightman. « C’est une personne qui sait ce qu’il veut. Il m’a dit pourquoi il avait acheté les Alouettes et ce qu’il avait en tête. C’était un peu pas mal ce qu’il avait déjà expliqué à la conférence de presse. Mais en personne, le ton, l’intensité, c’est différent. J’ai répondu à ses questions, on a conversé, échangeant sur nos visions », de dire le nouveau président des Alouettes.

Ça devait être passionnant puisque la rencontre a duré plus d’une heure. « Quand ç’a été le temps de partir, on a échangé une poignée de main. Moi, j’étais conquis. Je n’avais pas besoin de deux jours pour accepter. Mais lui n’était pas encore prêt », d’ajouter Weightman.

DEUX JOURS PLUS TARD

Ce n’est que deux jours plus tard que Weightman a reçu la confirmation qu’il avait le poste. Lui qui avait présidé l’après Jim Popp, l’après Anthony Calvillo et l’après Marc Trestman jusqu’en 2016 avant d’être balayé par la fureur d’Andrew Wetenhall, le fils en colère de Bob Wetenhall, le propriétaire des Alouettes, revenait reprendre son fauteuil. Et par la grande porte en plus.

Avec une tâche immense devant lui. « À cause des circonstances, le temps est venu de ramener la fierté pour le club. Pour ce faire, il n’y a pas de recette magique. Mais ça commence par des victoires. Faut que le club gagne. Puis, ces victoires facilitent l’identification à l’équipe. En plus de gagner, le club peut contribuer au bien de la société. Et dernier point, il faut prendre les bonnes décisions. Les gens le sentent et en sont fiers », de résumer Weightman.

« Et ça se concrétise en créant une culture, en allant vers la communauté partout au Québec et à Montréal et en développant une ambiance au stade. Faut qu’on accueille et qu’on prenne soin de chaque client », soutient le président.

VIVE LA SUÈDE

L’homme est heureux. Il se retrouve à la bonne place après avoir dû vivre une multitude de nouvelles expériences. L’aspect positif c’est qu’un homme de son envergure apprend de ces expériences.

Ainsi, Weightman est marié à une Suédoise depuis plus de vingt ans. Il est capable de se débrouiller en suédois et passait plusieurs semaines par année dans la maison que la famille avait achetée près de Linköping en Suède. Il connaissait déjà les gens du club de hockey et quand il s’est retrouvé sans emploi, les gens des Lions de Linköping ont vite sauté sur l’occasion. Il s’est retrouvé « consultant senior en marketing ».

Puis Geoff Molson et France-Margaret Bélanger l’ont vite repéré et on l’a rapatrié au Québec pour qu’il devienne président de la Place Bell et du Rocket.

Deux ans plus tard, la haute direction du Canadien changeait d’idée en centralisant toutes les opérations des filiales et Mark Weightman se retrouvait dirigeant des Lions de Lausanne en Suisse.

Puis l’offre des... Lions de Trois-Rivières est arrivée. Au Colisée Vidéotron. Avec des matchs à TVA Sports de L.P. Neveu. Dans un environnement Québecor.

Ne restait plus à Pierre Karl Péladeau qu’à acheter les Alouettes et tout tombait en place.

Voici donc, mesdames et messieurs, l’ancien et surtout nouveau président des Alouettes de Montréal...