Les 6 comptes Instagram préférés d’Alexandra Diaz (à suivre sans modération)

Quand la consultation répétée de mes comptes Instagram préférés entraîne de la bonne humeur plutôt que des troubles du sommeil, de la motivation plutôt que de la fatigue et de l’inspiration plutôt qu’une image corporelle négative, est-ce que c’est de la dépendance quand même ?

Voici mon top 6 des comptes Instagram qui m’instruisent, m’impressionnent, me surprennent et m’ouvrent l’appétit.

@edeneats w

Elle pourrait s’appeler « funny » !

Capture d’écran tirée d’Instagram, @edeneats

Elle s’appelle Eden et c’est la fille qui se prend le moins au sérieux de tout mon fil Instagram. Elle maîtrise l’art de ne pas se préoccuper de ce que le monde pense, sans se foutre des gens. Elle « poppe » la vie, elle danse, elle est belle comme le soleil. Elle cuisine les saveurs du Moyen-Orient de son enfance. Ça tombe bien, ce sont mes mets préférés au monde. Elle a un style d’enfer, sans être victime de la mode. Son autodérision est sa force. Elle ne plogue rien, elle vit ses coups de cœur : ses rénos, ses voyages, ses enfants. Et la complicité qu’elle partage avec son mari foufou comme elle est la plus belle des inspirations. Les romantiques, allez voir sa publication de la dernière Saint-Valentin. Mama miaaaaa, le conte de fées ! Ah oui, et elle anime Top Chef Canada.

@wordup_withjen

Shuffle ta vie

Capture d’écran tirée d’Instagram, @wordup_withjen

Tous les jours, ça me prend aussi ma dose de Jennifer White, autre Canadienne qui se qualifie dans mes pages de cuisine préférées parce qu’elle chante avec un fouet au lieu d’un micro et parce que son casque d’écoute est fait de pinces à cuisine avec des fruits en guise d’écouteurs. Elle fait du lip-sync sur les succès des années 80 et 90. Pas besoin de collagène avec ça pour se sentir jeune ! Ça se passe dans la tête et dans les jambes parce qu’elle « shuffle » aussi, cette danse tellement festive qui se caractérise par une course sur place, si je peux dire. Pensez à MC Hammer. Avertissement, vous allez tout lâcher et commencer à « shuffler » partout.

@just.another.cook

Jamie Oliver prochaine génération

Capture d’écran tirée d’Instagram, @just.another.cook

Je dis ça, mais Amine, c’est Amine. Amine Laabi de son nom complet. Moi, je l’appelle Ami. Il a une face d’ami, comme Jamie Oliver. Quand je suis tombée sur sa page, il y a plus d’un an, je ne savais pas qu’il faisait l’émission Les chefs ! Je lui ai écrit pour le féliciter et pour lui dire que je rêvais de cuisiner avec lui un jour. J’adore ses publications, qui sont chaque fois une célébration. Tout invite au partage. Il cuisine avec son cœur, ça paraît. C’est un gars authentique. La publication de ses fiançailles l’illustre bien. Un talent, une humilité et un charisme pareils, c’est la définition d’une star.

@hellonutritarian

La parfaite

Capture d’écran tirée d’Instagram, @hellonutritarian

Kristen Hong alias @hellonutritarian et moi, on partage le même amour pour notre frigo. Vous allez tomber en bas de votre chaise en voyant le classement du sien. Ça semble irréaliste, mais elle m’a inspirée, et je dirais que le mien ressemble au sien (à moitié !) depuis quelques années déjà. Je suis d’accord avec elle quand elle affirme que l’organisation du frigo a un impact concret sur notre santé. Et s’il y a un endroit dans la maison où on devrait investir du temps pour une meilleure alimentation, c’est dans le classement quotidien du frigo. Kristen est la reine du « meal prep », je ne suis pas rendue là, cuisinière spontanée que je suis, mais je suis à une carotte de plonger.

@kulinaria.recetas

La bombe latina

Capture d’écran tirée d’Instagram, @kulinaria.recetas

Cette influenceuse vient de l’Argentine, pays voisin d’où je suis née et où j’ai encore toute ma famille. Elle s’appelle Agustina Liporace. C’est une jeune maman qui a l’air d’avoir 15 ans. Je pense que je l’aime parce qu’elle cuisine comme ma mère et mes tantes. Tout d’elle me rappelle ma famille chilienne : elle parle trop vite, elle parle aussi avec ses mains, c’est tellement beau, et elle cuisine comme on respire, naturellement. Je l’aime aussi parce qu’elle me fait penser à ma fille de 13 ans, qui s’épanouit dans la cuisine autant qu’au basket.

@bigfamwilyliving

Du vert svp

Capture d’écran tirée d’Instagram, @bigfamilyliving

Maman de six enfants et propriétaire de cinq poules, Abby Posner me donne le goût de jardiner même si je n’arrive pas à faire pousser une plante araignée. Jardin d’intérieur, d’extérieur, elle connaît et dispense plein de trucs. Avec la flambée du prix des aliments, j’y ai trouvé un grand nombre d’astuces qui m’ont permis d’avoir un petit coin de jungle comestible chez nous et à mon studio. Prochaine étape, un jardin plus élaboré et une conservation à l’année.