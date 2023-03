L’humoriste Erich Preach est de retour à l’animation du Gala Dynastie pour la cinquième année

« C’est un peu un Noël, quand tu revois ta famille que tu n’as pas vue depuis un bout de temps. » L’humoriste Erich Preach animera samedi soir, pour une cinquième année, la Soirée Culture, dans le cadre du Gala Dynastie. L’événement célèbre depuis sept ans l’excellence noire.

Jeudi dernier avait lieu la première des deux soirées du Gala Dynastie. Animée par Naadei, la Soirée Médias a remis 12 trophées Dynastie, ainsi que deux prix hommage à des personnalités. Parmi les gagnants, on compte Rebecca Makonnen (Icône Dynastie 2023), Richard Hétu (Journaliste de l’année – presse écrite) et Anne-Lovely Étienne (Rédactrice d’opinion de l’année),

Erich Preach s’est de son côté démarqué dans la catégorie Animateur télé. Il sera aussi en nomination samedi soir, dans la Soirée Culture, comme Humoriste de l’année. Il sera opposé à Richardson Zéphir, Tai TL, Garihanna et Mibenson Sylvain.

« Gagnant ou perdant, ce n’est pas ce qui m’importe beaucoup, a dit l’humoriste avant les deux cérémonies. Je n’ai pas ce stress-là de vouloir un prix. J’étais en nomination aux Olivier et je n’ai pas gagné. Ça ne change pas grand-chose. Juste le fait d’être là avec tes pairs, c’est déjà le fun. »

Quelle est l’importance du Gala Dynastie en 2023? « C’est de reconnaître l’excellence noire, essentiellement, répond Preach. Souvent, quand les gens me disent qu’on ne célèbre pas l’excellence blanche, je dis qu’on doit regarder ça de façon plus globale. [Au Québec], on s’est créé nos propres galas, parce qu’on ne pouvait pas nécessairement compétitionner avec le Hollywood habituel. On ne verrait pas Guy A. Lepage être nommé pour un Golden Globe ou un People’s Choice Award. Donc on a créé nos galas, comme les Olivier et les Gémeaux, pour pouvoir reconnaître notre réalité québécoise. C’est un peu la même chose qu’on a fait nous autres aussi [avec le Gala Dynastie]. »

Parmi les catégories qu’on retrouvera à la Soirée Culture, il y aura Artiste ou groupe musical francophone, Artiste ou groupe musical de l’année s’étant illustré à l’international, Auteur(e) et Révélation musicale.

La Soirée Culture sera diffusée samedi à 19h30 au natyf.com.