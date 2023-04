Ligue américaine: le Rocket de Laval remporte une rencontre à Rockford... malgré la tornade

Malgré une pause forcée en raison d’une menace de tornade, le Rocket de Laval ne s’est pas laissé distraire par cet événement et s’est sauvé avec un gain de 3 à 0 face aux IceHogs de Rockford vendredi soir.

Lors de la première période, la rencontre a bel et bien dû être interrompue pendant 40 minutes en raison de cet incident, et les spectateurs présents à la rencontre ont été priés de se placer à l’abri dans les escaliers pendant cet arrêt.Le premier filet de la rencontre n’est venu que lors du deuxième engagement lorsque Emil Heineman a fait dévier le tir du défenseur Nicolas Beaudin pour inscrire son cinquième filet en six matchs avec la formation lavalloise.

Mitchell Stephens s’est chargé de l’offensive du Rocket en enfilant ses 17e et 18e filets de la campagne, afin de mener son équipe à une 27e victoire cette saison.

Les visiteurs ont bombardé le filet des Icehogs en dirigeant 40 lancers au filet contre 26.

Le cerbère du Rocket s’est vu décerner la première étoile de la rencontre grâce à une performance de 26 arrêts. Il s’agit d’un premier blanchissage cette saison pour l’homme masqué du Rocket.

Avec cette victoire, le Club-école du Canadien est à six points des Americans de Rochester et du dernier laissez-passer donnant accès au bal printanier.

Les hommes de Jean-François Houle vont poursuivre leur voyage dans le Midwest américain en affrontant samedi à compter de 19 h les Admirals à Milwaukee.