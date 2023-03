Marc-Antoine Dequoy reste avec les Alouettes jusqu'en 2025

Les Alouettes de Montréal ont prolongé vendredi le contrat du demi défensif Marc-Antoine Dequoy jusqu'à la saison 2025.

Le Montréalais de 28 ans a totalisé 38 plaqués défensifs, en plus d'intercepter quatre passes, dont une qui s'est terminée par un majeur, en 17 départs au poste de maraudeur avec les Moineaux en 2022. Le choix de deuxième ronde des Alouettes (14e au total) en 2020 a participé au camp des recrues des Packers de Green Bay la même année, avant de prendre part à huit rencontres à Montréal en 2021.

«Marc-Antoine est un des joueurs les plus rapides de notre circuit et il déborde de talent, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Nous sommes très heureux de cette prolongation de contrat, il sera avec nous plusieurs années, et il continuera à s'affirmer autant sur le terrain qu'à l'extérieur.»

«Je suis très excité de prolonger mon aventure avec les Alouettes. J'ai la possibilité de jouer chez nous devant ma famille et mes amis, et de compter sur l'appui de partisans extraordinaires, a quant à lui commenté Dequoy. J'ai hâte de commencer la saison. Les choses regardent bien avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire [Pierre Karl Péladeau] et d'un président [Mark Weightman], de l'entraîneur Jason Maas et de l'ajout de nombreux joueurs talentueux.»

Le natif de l'Île-Bizard a disputé quatre saisons avec les Carabins de l'Université de Montréal, aidant l'équipe à se rendre au match de la Coupe Vanier 2019. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles canadienne et du RSEQ dans trois années différentes.