Maureen Breau tuée en service: une cérémonie de graduation marquée par le deuil pour les aspirants policiers

La cérémonie de graduation à l'École nationale de police du Québec vendredi s'est déroulée sous le signe du deuil, en respect pour la sergente Maureen Breau poignardée à mort en début de semaine à Louiseville.

«L'actualité rappelle que votre métier est dangereux et qu'il faut du courage», a lancé sombrement le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel.

Au son de la cornemuse, un moment de recueillement a été respecté.

Le capitaine de la 249e promotion, Julien-Boris Gareau, n'a pas caché que le drame de Louiseville a marqué les esprits de ceux qui s'apprêtent à entamer une carrière policière.

«C'est sûr qu'on ne va pas se mentir. C'est une prise de conscience pour l'ensemble des aspirants, mais la qualité de la formation est exceptionnelle à l'école. On est formés pour être prêts à répondre à différents types d'appel», a-t-il convenu devant les aspirants policiers.

Cette graduation marquait l'envoi d'un premier groupe de renforts à la police de Montréal dans le cadre des mesures pour faire face aux violences armées dans les rues. Au total, 72 des 144 cadets promus vont intégrer le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

À l’heure actuelle, le corps policiers aimerait accueillir jusqu’à 450 agents supplémentaires dans ses rangs.

«C'est un bon début. C'est un très bon début mais ce n'est pas tout. Il va falloir qu'on trouve une nouvelle manière de recruter des gens», a indiqué Fady Dagher, directeur du SPVM.

Le ministère de la Sécurité publique avait demandé à l'École nationale de police de Québec (ÉNPQ) de mettre les bouchées doubles afin de former plus de policiers notamment pour combler les besoins de Montréal.

«L'école a répondu présent et on a pu former 72 aspirants de plus cette année. On aura donc formé 828 aspirants policiers à la fin de notre année scolaire», a fait valoir le directeur de l'ÉNPQ, Pierre Saint-Antoine.

L'établissement est parvenu à augmenter sensiblement sa capacité de formation de sorte qu'à partir de l'automne prochain on sera en mesure de diplômer jusqu'à 1000 policiers par année, soit 300 de plus que la normale.