Menace d'éruption du volcan Nevado del Ruiz en Colombie

L'activité du volcan Nevado del Ruiz, dans le centre de la Colombie, a notablement augmenté ces derniers jours, ont annoncé les autorités colombiennes, évoquant une «probable éruption» à venir.

«Le niveau d'activité du volcan est passé en alerte orange», ce qui signifie «une éruption probable dans les jours ou les semaines à venir», a mis en garde le ministère des Mines, dans un «bulletin extraordinaire» de surveillance du volcan publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le Nevado del Ruiz reste dans toutes les mémoires en Colombie pour la tragédie dantesque d'Armero, où quelque 25 000 personnes avaient péri en novembre 1985 dans une avalanche de boue provoquée par une éruption du volcan.

Le calvaire d'Omaira Sanchez, décédée dans un trou d'eau après une agonie de trois jours devant les caméras, avait alors bouleversé le monde entier.

«Depuis le 24 mars, il y a eu une augmentation significative de l'activité sismique associée à la fracturation de la roche à l'intérieur du volcan», explique le communiqué. «Cette sismicité est localisée sur le flanc sud-ouest du volcan, à une distance de 2 à 5 km du cratère Arenas, à des profondeurs de 2 à 4 km du volcan».

«Le cratère est situé à des profondeurs comprises entre 2 et 4 km du sommet du volcan», qui culmine à plus de 5300 mètres d'altitude, ajoute-t-on de même source.

«Le 28 mars, 6500 séismes ont été enregistrés, et plus de 11 000 séismes le 29 mars.(...) Au moment de la publication de ce bulletin, plus de 9600 événements ont été enregistrés aujourd'hui (vendredi)», s'alarme le ministère.

Cette «augmentation progressive de l'énergie sismique», liée «au mouvement des fluides à l'intérieur des conduits volcaniques», se conjugue avec «une augmentation des anomalies thermiques» observée depuis octobre 2022.

«Il est conseillé à la population de rester calme, mais d'être attentive aux informations fournies par le Service géologique colombien», conclut le communiqué.