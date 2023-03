Météo au Québec: climat tropical dans le sud et de la neige ailleurs

C’est tout un cocktail météo auquel les Québécois auront droit ce weekend avec des averses de neige et de la pluie, notamment dans le sud où le temps prendra des allures tropicales avec des températures positives à deux chiffres.

La pluie mêlée de neige débutera vendredi après-midi dans le Grand Montréal, dans les secteurs de l’ouest de la province comme Gatineau et Rouyn-Noranda, on peut s’attendre à quelques accumulations de neige, 2 à 4 centimètres tout au plus durant la journée.

Mais la neige va s’intensifier abondamment dans la nuit de vendredi à samedi pour l’extrême sud-ouest du Québec ainsi que les secteurs du nord-est, notamment Charlevoix, la Côte-Nord et la Gaspésie qui pourraient recevoir jusqu’à 35 centimètres de neige d’ici samedi soir.

Après un vendredi ensoleillé, le système va affecter également le reste des secteurs du centre et de l’est de la province avec de la neige ou de la pluie, notamment à Québec, la Beauce et l’Estrie, selon Environnement Canada.

Les températures vont remonter anormalement samedi pour atteindre 12 degrés dans le sud du Québec, notamment à Montréal, voire 15 degrés en Montérégie, avant de rechuter brutalement le lendemain avec un soleil impeccable dans le ciel.

Jusqu’à 35 centimètres de neige à Gaspé

De la neige d’une telle intensité en avril n’est pas du tout un phénomène nouveau, alors qu’il tombe en moyenne 13 centimètres durant la même période, mais la région de Gaspé a déjà connu un record de 35 centimètres par le passé.

Si l’on exclut l’Estrie, jusque-là, le tapis blanc est plus important que la normale presque partout au Québec, mais de moindres importances à Montréal qui reçoit en avril des précipitations sous forme de pluie, selon Météo Média.

Même si le printemps est là, la remontée du mercure samedi n’anticipe pas un mois de Pâques dans la douceur, en raison d’un contexte atmosphérique défavorable à la hausse du mercure, du moins à brève échéance.