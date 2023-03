Pneus Ratté: elle a changé le visage de l’industrie

Les spécialistes en pneus ne se ressemblent pas tous. Ce slogan, accompagné de la photo de Charlyne Ratté en 1995, a commencé à changer le visage de l’industrie de l’auto, la vie d’une jeune femme audacieuse et aussi la clientèle de Pneus Ratté.

« Après ça, j’ai eu moins besoin de me prouver. Et quand tu n’as plus ce besoin, c’est là que tu peux développer l’entreprise », affirme la vice-présidente du Groupe Ratté qui, à partir de là, a vu les femmes se pointer au garage.

Charlyne Ratté a passé sa vie dans la marge. À 14 ans, elle faisait le ménage dans l’entreprise familiale fondée en 1934, pour ensuite travailler dans l’entrepôt et décharger des camions de pneus.

« Je faisais quelque chose d’anormal, et ça me valorisait », dit-elle.

À l’école, Charlyne bûchait. À 14 ans, elle s’est acheté une vieille voiture anglaise qu’elle ne pouvait pas encore conduire, mais qu’elle pouvait restaurer, aidée par ses collègues. Presque toutes ses paies lui servaient à acheter des pièces pour Madame La Liberté, le surnom de cette singulière compagne d’adolescence.

Actionnaire à 16 ans

À 16 ans, elle avait déjà racheté des actions à son père, qui voulait prendre sa retraite tôt. Elle ferait partie de la relève, avec son frère aîné, Stéphane, qui préside l’entreprise.

Rien n’a été rendu facile sur le chemin de Charlyne, qui a bataillé pour se faire une crédibilité dans un monde d’hommes.

Quand elle est passée aux ventes, des clients demandaient de parler à un conseiller. Ceux-ci se référaient à Charlyne, qui avait toutes les connaissances.

« Je me suis toujours dit que je devais être la meilleure. Le profond désir de réussir m’a donné de la force et le désir immense de prouver que j’étais capable, d’abord à mon père. »

A-t-il été fier d’elle ? Charlyne n’a aucune certitude, car il n’a jamais eu ces mots-là pour elle. C’était un homme qui gérait à la dure et de ceux qui n’ont jamais su dire je t’aime.

Devenir entrepreneure

Quand, en 2001, la jeune femme et son frère ont racheté toutes les parts de l’entreprise, ils souhaitaient faire les choses différemment. Prendre des risques pour la croissance, qui s’est faite par acquisitions.

« C’est là que je suis vraiment devenue entrepreneure. J’avais enfin cette liberté tant recherchée, un monde de possibilités », se souvient-elle.

Encore là, la facilité n’était pas sur sa route. Quand elle a eu son premier enfant, on ne lui a pas vraiment laissé le temps d’en profiter. Il fallait se remettre au boulot rapidement.

Bébé de la dernière chance

Vingt et un an plus tard, à 47 ans, Charlyne attend son deuxième et croyez-la, elle va prendre une pause avec ce bébé de la dernière chance, si longtemps espéré.

La vie d’entrepreneure, elle l’aime toujours. Mais pas au détriment de sa vie de maman. Elle n’est pas seule à bord et elle avance aujourd’hui dans la confiance.

Après le congé, Charlyne se consacrera à la suite du déploiement de Pneus Ratté, qui compte maintenant 23 points de vente au Québec et une boutique en ligne canadienne, sous la bannière Point S.

Elle le fera avec le plaisir et la confiance de celles qui n’ont plus à faire leurs preuves.

En rafale

Entreprendre, c’est ? « Oser et passer à l’action, puis innover. Ce n’est pas tout d’avoir des rêves. »

« Oser et passer à l’action, puis innover. Ce n’est pas tout d’avoir des rêves. » Si vous pouviez changer une chose dans le monde, ce serait ? « Si tout le monde pouvait avoir de la bienveillance et du respect les uns envers les autres, on aurait un monde meilleur. »

« Si tout le monde pouvait avoir de la bienveillance et du respect les uns envers les autres, on aurait un monde meilleur. » Qui vous inspire ? « J’admire les femmes en général. On est hot ! Dans chaque génération on a dû se battre pour prendre notre place. »