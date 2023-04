Séries de la LHJMQ: les Remparts dominent les Islanders

Les Remparts ont débuté les séries du bon pied, dominant les Islanders de Charlottetown par la marque de 4-0 et, n’eut été du gardien Jakob Robillard, ç’aurait pu être bien pire.

Québec a dominé 48-13 à la colonne des tirs mais se sont butés à plusieurs reprises au gardien de 20 ans qui a multiplié les acrobaties pour tenter de maintenir son équipe dans le match. Il a réservé son plus bel arrêt à James Malatesta, qu’il a volé du bout de la jambière en troisième période.

«On a connu un fort match. Les petits moments où on a été moins bon, Will [Rousseau] a fait les gros arrêts. J’ai trouvé que nos quatre trios, nos six défenseurs ont été sur la coche et c’est ce qu’on voulait», mentionnait Patrick Roy.

Robidas se démarque

En plus du brio de Robillard, les Remparts ont dû composer avec deux buts refusés en première période. Davis Cooper avait tout d’abord ouvert la marque en début de match avant que la reprise vidéo ne démontre qu’il y avait eu hors-jeu en entrée de territoire. Puis un autre but, celui de Justin Robidas, a été refusé après que les officiels eurent déterminé, à l’aide de la révision vidéo, que la rondelle avait été touchée plus haute que la hauteur permise.

Mais entre temps, les Remparts en avaient inscrit un qui comptait, celui de James Malatesta en avantage numérique. Québec a profité de l’indiscipline des Islanders pour faire 2-0 grâce à Zachary Bolduc en début de deuxième puis Charles Savoie et Justin Robidas ont complété la marque.

Dans le cas de Robidas, il a terminé avec un but et deux passes.

«Je pense qu’il a joué son meilleur match depuis qu’il est à Québec, estimait Roy. Oublions les statistiques, c’est la façon avec laquelle il s’est comporté sur la glace. Il a bien bougé. J’étais content de le voir trouver sa place dans l’alignement.

«Il s’adapte. Il a quand même jouer à 16, 17, 18 et la moitié de ses 19 ans à Val-d’Or, c’est un dépaysement. Je l’ai vécu en arrivant au Colorado et des fois ça prend un peu de temps pour un joueur de trouver sa place. [...] Il a tellement une bonne attitude et c’est tellement une bonne personne, il cadre parfaitement dans notre équipe.»

De son côté, le no. 93 avouait se sentir dans son élément, en séries.

«C’est le fun. Ce sont de beaux moments. Je suis un compétiteur et il faut continuer dans cette direction.»

Pas de temps à perdre

Dans le cas adverse, Jim Hulton avait prévenu ses troupiers de l’importance d’éviter le banc de pénalité face aux Remparts et il déplorait que le message n’ait pas été compris. Au total, les Islanders ont offert six avantages numériques aux Remparts qui en ont profité à deux reprises.

«Si on prend des pénalités stupides, ce sera une courte série. À cinq contre cinq, on a réussi à les tenir à l’extérieur. On sait que le nombre de tirs ne sera pas en notre faveur mais on ne peut pas laisser leur avantage numérique s’installer. Six opportunités, c’est trop. On a perdu notre énergie à tenter de les écouler et on n’en avait plus pour appliquer notre échec-avant.

«On n’a pas été physiques, on a simplement été stupides. [...] Au moins, Robillard a semblé en pleine forme. On doit tirer des leçons de ce match. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps et c’est le message que je vais leur passer. Je suis venu ici pour gagner.»

Le deuxième match de la série aura lieu samedi, dès 16h, au centre Vidéotron.