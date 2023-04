Séries de la LHJMQ: les Sags trébuchent en prolongation face à l'Océanic

Malgré leurs succès en avantage numérique devant la foule du Centre Georges-Vézina, les Saguenéens de Chicoutimi ont laissé filer la victoire en prolongation. L’Océanic de Rimouski a saisi sa chance en surtemps pour mener la série 1-0.

Au terme d’une partie rocambolesque, les «Nics» l’ont emporté 4-3 en prolongation, vendredi soir. Luke Goughlin a profité d’une infraction d’Alexis Morin pour clore le débat à Chicoutimi.

Avant d’entamer les séries éliminatoires du nouveau Trophée Gilles-Courteau, l’entraîneur-chef et directeur général du club, Yanick Jean, tenait mordicus à ce que son groupe conserve la même énergie de la saison pendant le bal printanier.

Cela dit, les Bleus du Saguenay ont terminé le dernier calendrier régulier avec un taux de réussite de 34,8 % en avantage numérique à domicile, le meilleur rendement de la ligue pour cette statistique. Les hommes de Jean ont vraisemblablement suivi les instructions de leur pilote puisqu’ils ont marqué à deux reprises avec un homme en plus en première période.

Après avoir vu Xavier Fillion inscrire le premier but de la série, Emmanuel Vermette et Peteris Bulans ont tous les deux déjoué le gardien Patrik Hamrla au cours des 20 premières minutes. Cependant, le coup de Matteo Mann à la tête de William Dumoulin a calmé les ardeurs des locaux. D’ailleurs, dans le cas de Mann, une suspension pourrait être émise. Spencer Gill et l’Océanic ont profité de l’exclusion du défenseur au format géant pour niveler la marque.

À la suite d’une deuxième période sans but, les «Sags» ont repris les devants avec un autre filet en avantage numérique. Cette fois-ci, c’est Zachary Gravel qui a enfilé l’aiguille lors des premières minutes du troisième vingt. Néanmoins, Alexandre Blais a obligé les deux équipes à se rendre en prolongation en complétant une belle pièce de jeu.

Les séries: une autre saison

Lors de la plus récente campagne, les Bleuets ont été parfaits contre les «Nics», avec quatre victoires, devant leurs partisans. Toutefois, l’allure des évènements a été généralement différente. Par exemple, en deuxième période, les favoris de la foule ont dirigé seulement trois lancers au filet adverse. Même si le jeu de puissance saguenéen a porté ses fruits, c’est celui de l’Océanic qui a eu le dernier mot durant la quatrième période.