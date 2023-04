Syndrome de l’auto-brasserie: sa vie est détruite parce que son corps produit de l’alcool

Un ancien enseignant a failli voir sa vie détruite par une maladie rare dont il souffrait et qui poussait son corps à produire de l'alcool.

Mark Mongiardo, 40 ans, originaire de Floride, souffre du syndrome d'auto-brasserie, aussi appelé auto-fermentation, une maladie qui cause les microbes de son intestin à transformer le sucre en alcool.

Mark peut de la sorte se retrouver en état d’ébriété même s’il n’a pas bu une seule goutte d’alcool.

Confus quant à son état, Mark n’est parvenu à se faire correctement diagnostiquer qu’après avoir perdu sa carrière et sa maison. Il était même la proie de poursuites judiciaires.

Son couple ne tenait par ailleurs plus qu'à un fil, alors qu'il avait emménagé dans la famille de sa femme parce que cette dernière le soupçonnait de boire des bières en cachette.

«Pendant des années [ma femme] pensait que je me cachais pour boire et je rentrais à la maison chaque jour et j'étais pratiquement ivre», a-t-il déclaré à TODAY.

Une myriade de problèmes

En fait, la condition de M. Mongiardo lui a causé une foule de problèmes, dont certains sur son lieu de travail, alors que ses patrons l’accusaient de «sentir l’alcool» à l’école.

«J'avais les symptômes de l'ivresse, des troubles de l'élocution aux problèmes d'équilibre. Et cela se produisait même lors d'événements sociaux où je n'avais pas bu», a-t-il relaté.

Le père de deux enfants a donc changé de profession pour devenir directeur sportif. Les problèmes n’ont toutefois pas tardé à le rattraper.

En 2019, il a été arrêté à deux occasions par les policiers pour «conduite en état d’ivresse» alors qu’il n’avait rien bu.

Photo tirée de Twitter

Si ses patrons ont accepté de passer outre à la première arrestation, Mark a perdu son emploi lors de la seconde arrestation.

«C'est à ce moment-là que j'ai tout perdu. J'ai perdu tout ce que quelqu'un pouvait perdre», a-t-il déclaré à ABC7.

«J'ai dû vendre ma maison, j'ai dû vendre ma voiture. Je n'ai pas pu trouver de travail dans l'enseignement ni dans une épicerie. J'avais des poursuites judiciaires en cours. Je risquais la prison pour deux conduites en état d'ivresse alors que je n'avais pas bu», a-t-il détaillé.

Recherche d’un diagnostic

C'est à ce moment-là que sa mère lui a suggéré de consulter un médecin, soulignant que des recherches sur l'internet suggéraient qu'il était possible que son corps «fabrique» de l'alcool.

Le syndrome d'autobrasserie est causé par un déséquilibre du microbiote intestinal, qui peut être déclenché par une mauvaise alimentation ou des antibiotiques, entre autres facteurs.

Ce déséquilibre entraîne une dominance de levures et d'autres micro-organismes dans l'intestin qui transforment le sucre en alcool plutôt qu'en énergie.

Cet alcool peut alors être absorbé dans la circulation sanguine, rendant une personne «ivre» même si elle n'a pas bu.

Consultation avec un médecin

M. Mongiardo a consulté un gastro-entérologue de Staten Island, le Dr Prasanna Wickremesinghe, spécialisé dans cette pathologie.

Ils ont effectué un test d'alcoolémie avant et environ une heure après la consommation d'une boisson sucrée.

Les résultats ont montré que, bien qu'il n'ait pas bu d'alcool, son alcoolémie avait grimpé à 0,14 unité d'alcool par 100 ml de sang.

Un taux supérieur à 0,5 est la preuve légale que vous êtes en état d'ébriété.

Photo tirée d'Instagram

«Vous êtes atteint du syndrome d'autobrasserie. Vous êtes absolument atteint du syndrome de l'autobrasserie», a déclaré le médecin à la lecture des résultats.

«Nous pleurions. Honnêtement, c'était tellement émouvant», se souvient Mark.

Pour gérer son état aujourd'hui, Mark prend une trentaine de comprimés par jour et suit un régime pauvre en glucides.

Il s’impose désormais aussi un alcootest avant de prendre le volant... et bonne nouvelle: les accusations de délit ont été abandonnées.

– D'après le Daily Mail