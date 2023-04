Tout n’avait pas été dit sur le Démon blond

Wayne Gretzky, Joe Sakic et Vladislav Tretiak, notamment, se réunissent dans un nouveau livre qui expose une tonne de confessions et d’anecdotes sur le Québécois Guy Lafleur.

Pierre Gince et Steven Finn, coauteurs du livre Guy Lafleur et nous, sont fébriles à l’approche de la publication, la semaine prochaine. Alors que tout semblait avoir déjà été dit sur « Flower », les deux hommes ont rassemblé le témoignage de 50 personnes ayant connu l’athlète, mais aussi l’être humain. À travers tous ces regards, le lecteur découvre inévitablement différentes facettes du Démon blond.

« Ce que Guy Lafleur laisse comme héritage, c’est aussi important ce qu’il a fait à l’extérieur de la patinoire que sur la glace, résume Gince, à propos du livre publié aux Éditions de l’Homme. C’était un athlète parfait qui, à l’extérieur, était imparfait et il l’assumait. Les Québécois, tous imparfaits, se sont reconnus en lui. »

L’imperfection de l’homme fait d’ailleurs partie de ce qui a mené Lafleur à son décès, le 22 avril 2022, d’un cancer du poumon. Il avait 70 ans.

« Je disais à Guy : “arrête de fumer, sinon tu vas finir comme ton père” », mentionne ainsi sa mère, Pierrette Chartrand-Lafleur, dont le témoignage est naturellement publié dans les premières pages du bouquin.

Des frissons

Finn, qui a été le coéquipier de Lafleur chez les Nordiques de Québec de 1989 à 1991, assure que cette rencontre avec la mère du défunt, à Thurso, aura été particulièrement marquante pour lui.

« D’être à la maison familiale des Lafleur, où Guy a appris à patiner sur une glace [construite par son père, Réjean] à l’exté-rieur, c’était incroyable, a-t-il confié. J’avais des frissons tout au long de l’entrevue. C’était magique comme moment. »

À propos de Réjean Lafleur, père de Guy, il est décédé à 63 ans, lui aussi d’un cancer du poumon, en août 1992.

L’amour de ses fils

Gince conserve des souvenirs tout aussi précieux des entrevues réalisées avec les deux fils de Guy, Martin et Mark.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

« Ses fils ont chacun leur chapitre et parlent de leur papa, a-t-il révélé. Ce sont deux très belles relations, mais différentes. Le chapitre de Mark résume notamment une grande histoire d’amour entre un père et son fils, puis entre un fils et son père. Par un concours de circonstances, Mark est celui qui était là avant que Guy rende son dernier souffle. »

« Je l’ai remercié je ne sais plus combien de fois de m’avoir autant aimé », confie Mark dans le livre, où est résumée une touchante scène qui s’est déroulée quelques heures avant le décès.

« J’ai eu des hauts et des bas, c’est connu, résume par ailleurs le cadet de ses fils, qui a eu des démêlés avec la justice. Les médias ont montré mon père à côté de moi dans les pires moments. [...] Il aurait pu facilement me laisser tomber. Quand notre famille a accueilli le public au Centre Bell pour la chapelle ardente et ensuite à la cathédrale pour les funérailles, plusieurs amis de mon père m’ont rapporté ses paroles. Il leur disait que, malgré mes erreurs, il serait toujours là pour moi. Il a tenu sa promesse jusqu’à la fin de sa vie, ce qui me touche encore énormément. »

Tretiak, Bettman et Gretzky

En plus des membres de sa famille, le livre Guy Lafleur et nous inclut évidemment plusieurs témoignages de personnalités du monde du hockey, dont Tretiak, Gary Bettman, Scotty Bowman et Yvan Cournoyer, pour ne nommer que ceux-là.

Gretzky est par ailleurs celui qui signe la préface (voir autre texte plus bas)

Le livre Guy Lafleur et nous est le quatrième d’une collection comptant déjà des œuvres sur Robert Bourassa, René Levesque et Félix Leclerc. Il sera dans les librairies dès le mercredi 5 avril tandis qu’un grand lancement est prévu le 11 avril.

Le 22 avril prochain, cela fera un an que Guy Lafleur est décédé. Rappelons que le Cirque du Soleil présentera, cet été à Trois-Rivières, la création « Guy ! Guy ! Guy ! » afin de rendre hommage au légendaire hockeyeur.

Cinq anecdotes savoureuses au sujet du numéro 10

Photo d'archives

Publié au cours de la prochaine semaine, le livre Guy Lafleur et nous regorge de faits inusités. On y rappelle notamment que le jour d’un match des séries éliminatoires de 1976, des policiers étaient débarqués chez Guy Lafleur, à Verchères. Les autorités l’informent alors que des parieurs du monde criminel prévoient le kidnapper en compagnie du gardien Ken Dryden. C’est ainsi que durant quelques semaines, le numéro 10 du Canadien a porté un émetteur durant ses déplacements hors glace. Voici par ailleurs cinq anecdotes et confessions savoureuses, parmi tant d’autres, issues du bouquin.

La fois où Guy Lafleur a fait peur à Paul Houde...

Photo d'archives

« Lors du tournage du film Les Boys 4, Guy a décoché – intentionnellement – un tir à environ 18 pouces de la tête de notre gardien Paul Houde, qui jouait le personnage de Fern. J’ai pensé que Paul allait pleurer sous son masque, tellement il a eu peur... Même si Guy était au début de la cinquantaine, il avait un tir encore très puissant qu’il maîtrisait parfaitement. On a tous bien ri, Guy le premier ! »

– Marc Messier, comédien

Les premiers autographes de Chris Nilan

Photo d'archives

« On arrive au Thursday’s, sur la rue Crescent. Tout le monde regardait Guy, et les plus belles femmes de Montréal venaient le voir pour un autographe ou une photo ! Mais, il a partagé l’attention en me présentant comme étant son nouveau coéquipier et il m’a fait signer les premiers autographes de ma vie. »

– Chris Nilan

Défense de fumer dans la chambre d’hôtel

Photo d'archives

« Le premier jour où on a été cochambreurs, il m’a dit : “Joe, je te promets que je ne fumerai pas dans la chambre d’hôtel”. Ça m’avait rassuré. [...] Ce qu’il ne m’avait pas dit, c’est que “dans la chambre”, ça ne comprenait pas... la salle de bain. Quand j’ouvrais la porte pour y entrer, il y avait toujours un nuage de fumée. Et il riait un bon coup, très fort ! »

– Joe Sakic

De la compassion pour Stéphane Richer

Photo d'archives

« J’ai attendu son départ pour le dire : Guy a été là pour moi dans les moments difficiles que j’ai vécus. Si quelqu’un pouvait comprendre la pression qu’il y a sur les épaules d’un Québécois qui joue avec le Canadien, c’était bien Flower. Lui aussi avait connu les attentes démesurées de la direction et du public. Il m’écoutait beaucoup plus qu’il parlait. Ça m’a beaucoup aidé. »

– Stéphane Richer

Une inoubliable tape sur les fesses

Photo fournie par la famille Lafleur

« J’ai toujours été tannant ! Quand mon père est allé jouer avec les Nordiques [en 1989], notre famille a habité durant un certain temps au Château Bonne Entente, à Québec. J’avais cinq ans. Un jour, j’ai pris le briquet de mon père et j’ai mis le feu à un tapis ! [...] Mon père a éteint le feu, puis j’ai eu droit à une tape sur les fesses... Cette tape avec les grosses mains de mon père, je m’en souviens encore, plus de 30 ans plus tard ! »

– Mark Lafleur, fils de Guy

« Guy m’a pris sous son aile » – Wayne Gretzky

Photo d'archives

En signant la préface du livre Guy Lafleur et nous, Wayne Gretzky transporte le lecteur au Madison Square Garden de New York, le 27 février 1989. Il portait alors les couleurs des Kings de Los Angeles tandis que Lafleur jouait pour les Rangers après son retour d’une retraite prématurée.

« J’étais excité de le revoir sur la glace, témoigne Gretzky. C’était agréable de le voir faire la paix avec le hockey. »

Ce soir-là, Lafleur avait réussi un tour du chapeau dans une victoire de 6 à 4 des Rangers.

« À la suite de son troisième but, les fans de New York étaient debout et criaient de joie, écrit Gretzky. Au moment d’aller me placer pour la mise au jeu, j’ai pris mon temps pour me rendre au cercle. Et, quand je l’ai fait, j’ai demandé à l’arbitre de prendre lui aussi son temps avant de laisser tomber la rondelle pour que Guy et ses partisans savourent ce moment. »

Le désir de gagner

En agissant ainsi, Gretzky avait fait preuve d’une grande classe, une classe qu’il avait partiellement apprise huit ans plus tôt à la Coupe Canada, en 1981, aux côtés de Lafleur. Malgré une cuisante défaite contre l’U.R.S.S. en finale, le célèbre numéro 99 avait vécu, à 19 ans, des moments inoubliables auprès de son idole d’enfance.

« Guy m’a souhaité la bienvenue dans cette équipe et je peux dire avec fierté qu’il m’a pris sous son aile », confie Gretzky.

« Ce tournoi a eu un effet durable sur moi », précise celui qui demeure le meilleur pointeur de l’histoire de la LNH. « En côtoyant les meilleurs du monde du hockey, j’ai désiré profondément, tout comme Guy, gagner année après année la coupe Stanley. »

Gretzky a conclu sa carrière avec quatre conquêtes de la coupe Stanley, savourées avec les Oilers d’Edmonton en 1984, 1985, 1987 et 1988. Lafleur en aura donc obtenu une de plus. Merci notamment à l’édition 1993 du Canadien de Montréal, qui avait battu Gretzky et les Kings de Los Angeles en finale !

Une dernière discussion

Plus loin dans le livre, c’est Chris Chelios qui témoigne d’un dernier moment partagé entre Gretzky et le légendaire hockeyeur québécois, peu de temps avant le décès de Flower.

« Wayne Gretzky et moi, on a discuté avec Flower sur FaceTime, environ deux semaines avant son décès, indique Chelios. On jouait au golf en Floride, et Wayne a eu envie de lui parler. Il m’a dit : “Call Flower” [...] Ils se sont rappelé des souvenirs de la Coupe Canada en 1981 et se sont bien amusés ! Guy était très heureux de jaser avec Gretz, les deux ne voulaient plus raccrocher. »

Caufield a du Flower en lui

Photo d'archives, Martin Chevalier

Foi de Tony Granato, ex-coéquipier de Guy Lafleur chez les Rangers de New York, il y a un certain parallèle à faire entre Flower et Cole Caufield.

« Le pouvoir d’être une vedette à la Guy Lafleur, je le vois dans l’un des joueurs que j’ai dirigés avec les Badgers de l’Université du Wisconsin : Cole Caufield », indique Granato dans le nouveau livre à paraître sur le légendaire numéro 10 du Canadien de Montréal.

« Je ne peux pas prédire avec exactitude la carrière qu’il connaîtra avec le Canadien et dans la LNH, mais je suis convaincu d’une chose : ce joueur a du Flower en lui, précise-t-il, à propos de Caufield. Il est un compteur né qui a la même passion pour son sport, le même plaisir à jouer. On le voit bien dans son sourire ! Cole a le même respect pour ses coéquipiers et c’est réciproque. »

Un geste pour aider l’équipe

Voilà pour Caufield ! Car Granato rend d’abord et avant tout hommage à Lafleur à travers son témoignage. L’Américain de 58 ans, devenu entraîneur, a joué avec le Démon blond chez les Rangers de New York en 1988-89, alors qu’il était une recrue sous les ordres de Michel Bergeron. Granato et Lafleur ont d’ailleurs été cochambreurs.

« J’ai appris seulement récemment que c’est Flower qui avait demandé à Bergie que l’on partage une chambre sur la route, confie Granato. Il voulait m’initier aux rouages de la Ligue nationale de hockey. Ça m’a touché énormément. Cette demande, c’est typiquement Flower : un geste discret dans le but d’apporter une valeur ajoutée à un coéquipier. Et à l’équipe, par le fait même. »

Cochambreur avec Joe Sakic

Parmi les autres anciens coéquipiers de Lafleur, Joe Sakic livre un témoignage semblable relié à ses premières années dans la LNH, avec les Nordiques de Québec.

« On a été cochambreurs durant une bonne partie des deux années où on était coéquipiers, raconte Sakic. J’ai été intimidé durant... une minute. Il a su me mettre à l’aise. Son humilité m’impressionnait. »

Steven Finn réalise le rêve de son père

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Ancien joueur des Nordiques, le Québécois Steven Finn n’avait jamais rêvé de publier un livre un jour. Or, quand il a pris dans ses mains le premier exemplaire du nouveau bouquin Guy Lafleur et nous, l’ancien défenseur dit avoir reçu une bonne dose d’adrénaline.

« Je me doutais que ce serait un moment spécial, mais là, je capotais », dit-il.

Coauteur du livre, Pierre Gince a eu du flair en demandant à Finn de s’associer avec lui pour ce projet. En plus de ses contacts dans le monde du hockey, l’ex-joueur fait preuve d’une grande intelligence émotionnelle. Celle-ci n’est d’ailleurs pas étrangère au décès de son fils, Cédric, d’un cancer, en 2017, alors qu’il n’avait que 27 ans.

« On dirait que je suis plus connecté avec mon intuition depuis qu’il est parti aussi jeune », confie d’ailleurs Steven--- Finn, notant que la mort de son fils l’a sans doute influencé à embarquer dans une telle aventure dans le monde de l’édition. « Dans notre tête, on pense toujours qu’on va avoir le temps... Quand on m’a proposé le projet, j’ai pris le week-end pour y penser et j’ai rappelé le lundi pour confirmer que j’embarquais. »

Étrangement, un projet de livre, c’est plutôt un rêve que caressait son défunt père, Normand.

« C’est un peu drôle parce que c’était le rêve de mon père qui travaillait dans le monde des médias, comme chef de pupitre à TVA, ajoute Steven. Il rêvait d’écrire un livre, il l’a fait, mais n’a jamais été publié. On a encore son manuscrit... »

Humilité et générosité

Dans le cas du livre Guy Lafleur et nous, Finn hésitait un peu parce qu’il ne voulait pas déranger ses anciens coéquipiers.

« C’est un projet de cœur, les gars ont été tellement généreux, car ils aimaient tous tellement Flower, a résumé l’ancien des Nordiques, lui-même un ancien coéquipier de Lafleur. Guy était un symbole d’humi-lité et de générosité. C’est unanime chez tous ceux qui ont joué avec lui. »

Finn a notamment obtenu la collaboration d’un autre ancien de ses coéquipiers, connu chez les Kings de Los Angeles : Wayne Gretzky.

« Wayne a été tellement généreux et je n’ai pas eu à me battre avec lui pour qu’il accepte, a assuré Finn, rappelant que Gretzky signe la préface du livre. Il m’a tout de suite dit à quel point il aimait Guy Lafleur, il a eu deux idoles dans sa vie : Gordie Howe et Flower. »

Photos et autographes

Puisqu’il a posé cette question à la plupart des 50 intervenants du livre, retour du balancier : une anecdote sur Guy Lafleur pour conclure, monsieur Finn ?

« Quand il est arrivé à Québec [en 1989], Guy était déjà un membre du Temple de la renommée, a-t-il répondu. Pour nous, les autres joueurs, c’était un monument, une super-star. Nous étions un peu groupies. Guy devenait un coéquipier, mais on prenait des photos avec lui et on lui demandait des autographes. C’était malaisant pour lui, mais il était tellement humble, tellement généreux qu’il se prêtait au jeu. »