Un record pour Rideau rouge

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy a amassé l’impressionnant montant de 110 000 $ (un record) lors de son spectacle-bénéfice annuel, la Soirée RIDEAU ROUGE, présenté le 22 mars dernier à la Salle Albert-Rousseau et mettant en vedette l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) et son concert Hollywood. Présentée sous la présidence d’honneur de Kareen Gaudreault, vice-présidente, Relations membres et clients chez Desjardins Assurances, la soirée a aussi permis à deux violonistes du programme de Musique du Cégep de Sainte-Foy, Anne-Sophie Demers et Félix Duhaime, d’avoir l’immense privilège de se joindre à l’OSQ pour l’interprétation de la pièce musicale La liste de Schindler. Sur la photo, de gauche à droite : Sonia Lefrançois, DG de la Fondation ; Kareen Gaudreault, présidente d’honneur ; Sébastien Lavoie, président du CA de la Fondation du Cégep et vice-président principal et Responsable régional de l’est, Relations clients – Solutions pour la santé, Aon Hewitt inc. ; Nathalie Larose, DG du Cégep de Sainte-Foy, et Samuel Labbé, étudiant du programme en Gestion commerciale au Cégep de Sainte-Foy.

Complet en un temps record

Pour la première fois depuis 2017, le Demi-marathon de Lévis affiche complet. Les dossards des différentes épreuves, soit la Course des jeunes (2 km), le 5 km Lévis Subaru, le 10 km Sports Experts et les 21,1 km, se sont envolés en un temps record ! Ce sont ainsi plus de 5200 coureurs et marcheurs qui sont inscrits pour prendre le départ de cette 19e présentation le dimanche 7 mai. Le Demi-marathon de Lévis est la première course de l’année de la série Je Cours Qc. Son parcours, aux abords du fleuve Saint-Laurent, est grandement apprécié des participants par sa particularité descendante et rapide, sans oublier la vue imprenable offerte par le Parcours des Anses, reconnu comme l’une des plus belles pistes cyclables en Amérique.

Dernière chance

Pour celles et ceux qui l’avaient peut-être oublié, c’est ce soir, dès 17 h 30, que le Patro de Charlesbourg tient son 46e cocktail-bénéfice où 400 gens d’affaires, anciennes, anciens et amis(es) du Patro sont attendus. Nathan Meilleur (photo), ancien du Patro et animateur à WKND 91.9, a accepté la présidence d’honneur du cocktail, dont le coût a été fixé à 75 $ (un clin d’œil aux fêtes du 75e anniversaire du Patro en 2023) incluant l’offre alimentaire et des consommations à volonté. Vous pouvez encore vous procurer des billets en ligne jusqu’à midi (ou faire un don) au : https://jedonneenligne.org/patrocharlesbourg/cb2023/

Anniversaires

Gaétan Morency (photo), président-directeur général de la Société du Grand Théâtre de Québec depuis 2015... Robert Laflamme, journaliste pour le site français de la LNH... Hélène LeBel, chez Garda World, division système d’alarme... Suzanne Piquette O’Rourke, retraitée de TVA Québec... Charles Lacroix, homme d’affaires de Québec, 64 ans... Gilles Gilbert, ex-gardien de but de la LNH, Minnesota, Boston et Detroit, et qui travaille pour Canadian Hockey Enterprises, 74 ans...

Disparus

Le 31 mars 2021 : Robert Hakim (photo), 61 ans, producteur de spectacles et fondateur du Festival international des Rythmes du Monde de Saguenay... 2020 : Sam Clayton Jr., 58 ans, a fait partie de l’équipe de bobsleigh de la Jamaïque qui a participé aux Jeux olympiques de Calgary... 2019 : Yves Préfontaine, 82 ans, écrivain québécois... 2017 : François de Courval, 88 ans, fondateur de l’Institut de beauté qui porte son nom... 2017 : Gilbert Baker, 65 ans, militant des droits LGBT et inventeur du célèbre drapeau aux huit couleurs... 2016 : Ronald Thibert, 74 ans, sculpteur québécois... 2011 : Françoise La Rochelle-Roy, 94 ans, journaliste, animatrice (CHRC)... 2008 : Jules Dassin, 96 ans, réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain... 1995 : Selena, 23 ans, chanteuse américano-mexicaine... 1985 : Jeanine Deckers, 51 ans, religieuse belge (sœur Sourire)... 1980 : Jesse Owens, 66 ans, quadruple médaillé d’or aux Olympiques de 1936 à Berlin... 1978 : Charles Best, 79 ans, médecin américano-canadien, co-découvreur de l’insuline.