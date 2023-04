DE BELLEFEUILLE, Paul



À l'hôpital L'Enfant-Jésus de Québec, le 19 mars 2023, est décédé, en toute sérénité, à l'âge de 70 ans, monsieur Paul de Bellefeuille, ardent syndicaliste. Il était le fils de feu monsieur Albert de Bellefeuille et de feu madame Anita Prévost.Outre sa conjointe de plus de 45 ans madame Céline Paquin, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Louise (Claude), Jean (Claudette), France (Michel) et Luc (Lucie); sa belle-famille : Louise, Manon et Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, à l'adresse suivante :https://fqc.qc.ca/fr