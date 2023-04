LESSARD, Gertrude Lambert



Paisiblement, au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 5 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Gertrude Lambert, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Lessard, fille de feu monsieur Léopold Lambert et de feu dame Antonine Lambert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil sa fille Dominique (Robert Carignan); son fils Benoit (Isabelle Ouellet); ses petits-enfants : Charles M. Lessard (Marie-Michèle Moreau-Trahan et leurs enfants Paul, Thomas et Edouard), Raphaël M. Lessard (Katherine Boisvert et leurs enfants Rose, Antoine et Étienne); Clara Lessard, Jérôme Carignan et Philippe Carignan ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial est adressé au personnel attentionné du centre d'hébergement du Sacré-Cœur pour leur dévouement et leur gentillesse.