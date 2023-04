BÉLANGER, Suzanne



À l'Hôpital Chauveau, le 28 février 2023, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédée dame Suzanne Bélanger, épouse de feu monsieur René Lévesque, fille de feu dame Marie-Berthe Dionne et de feu monsieur Philéas Bélanger. Originaire de Trois-Pistoles, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Jeannine RJM et Aline (Florian Gaudreault); ses neveux et nièces : André Bilodeau, Kathia Gaudreault, Judith Gaudreault, Josée Gaudreault, Manon Gaudreault, Jean-Fabien Bélanger, Stéphane Bélanger, Corinne Bélanger et leurs conjoint(e)s et enfants ainsi que ses cousines, cousins, autres parents et ami(e)s du milieu de l'enseignement. Elle est allée rejoindre ses soeurs et frères, Rita (feu Pierre Bilodeau), Solange, Armand et Paul-Eugène (Clarinthe Rioux). La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel des 1er et 2e étages de l'Hôpital Chauveau pour leurs attentions bienveillantes et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège Jésus-Marie de Sillery, 2047 Chemin St-Louis, Québec Qc, G1T 1P3.