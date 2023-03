4 tout inclus pour les familles qui ont envie d'action

Devoir seulement prendre une décision quotidienne entre la plage ou la piscine; les toboggans ou les parcours de tyrolienne; le restaurant mexicain ou plutôt l’indien; le kayak ou le catamaran... Ouf, pas facile les vacances! Voici quatre suggestions d’hôtels tout inclus idéaux pour les familles où les enfants, mais aussi les adultes et les ados, trouveront leur compte, et ce, sans se casser la tête.

1. Falcon’s Resort by Melia, Punta Cana, République Dominicaine

Crédit: Courtoisie Melia

Le Paradisus Gran Cana s’est vu complètement revampé et se présente désormais sous une toute nouvelle marque, soit un complexe de luxe qui entend désormais offrir une expérience hôtelière unique de « resortainment». On y propose des séjours tout inclus en formule 5 étoiles. Les spacieuses chambres ont été rénovées et rafraîchies et sont franchement jolies avec l’immense tête de lit évoquant une vague.

L’établissement offre neuf restaurants haut de gamme, mais aussi des expériences de divertissement. L’accès inclut le Katmandu Park, un tout nouveau parc à thème avant-gardiste mettant de l’avant des attractions 3D et des expériences de narration immersives.

Au-delà des piscines, on y trouve aussi un parcours de cordes en plein air, l’Habitat Club, un club encourageant les jeunes à faire aller leur curiosité grâce à des activités créatives, et le parc aquatique Blast. Parfait pour les familles avec ados!

Crédit: Courtoisie Melia

2. Le Royalton Splash Riviera Cancun, Mexique

Courtoisie Royalton

Tout nouveau, cet immense complexe de 1005 chambres promet déjà de divertir les familles étant doté d’un des plus grands parcs aquatiques des Caraïbes. Avec ses 14 toboggans géants, ses deux rivières tranquilles et sa piscine avec aire de jeux aquatiques, parions que l’endroit saura plaire aux enfants et aux adolescents.

Les jeunes de 4 à 12 ans peuvent aussi s’amuser au Clubhouse, tandis que les adolescents de 13 à 17 ans trouveront leur compte avec les consoles de jeux vidéo et les sports nautiques non motorisés du Hangout Teens Club. Ils peuvent même s’initier à la plongée.

Courtoisie Royalton

Moyennant des frais supplémentaires, les familles peuvent profiter du centre d’activités intérieur comprenant un «laser tag», un salon de quilles et un parc de trampoline.

Quant aux adultes, ils ne sont pas en reste avec amplement d’activités de divertissement en soirée et une douzaine de restaurants et tout autant de bars où casser la croûte ou prendre un verre.

Courtoisie Royalton

3. Hôtel Xcaret, Riviera Maya, Mexique

Courtoisie Groupe Xcaret

Ouvert il y a un peu plus de cinq ans, l’hôtel Xcaret trouve toujours les faveurs des familles. Le service et la gastronomie y sont plus qu’appréciés ainsi que l’accent mis un peu partout sur le tourisme durable.

L’hôtel baigne dans un cadre verdoyant magnifique. En journée, les adultes désirant y trouver un peu de repos pourront bénéficier du calme de l’endroit, la plupart des familles étant parties profiter des avantages d’un tel séjour.

De fait, le forfait tout inclus comprend plusieurs excursions, le transport pour se rendre à Isla Mujeres et l’accès aux huit parcs du groupe Xcaret Experiencias. Exit les manèges traditionnels, ici on mise sur les parcours de tyrolienne, de jour comme à la noirceur, les expéditions dans des grottes et les parcours de rivière, l’incursion dans la culture mexicaine ou dans l’univers des cénotes. Des activités pour tous les goûts.

Courtoisie Groupe Xcaret

4. Riu Palace Costa Rica, Costa Rica

Courtoisie Riu Palace Costa Rica

Surplombant la plage Matapalo et l’océan Pacifique, le luxueux Riu Palace est parfait pour les familles aimant l’eau. On y retrouve quatre piscines et le Splash Water World, un coloré parc aquatique situé à même le complexe. On peut également profiter des piscines de l’hôtel voisin, le Riu Guanacaste, mais aussi de ses installations, de ses restaurants et des fameux «RIU partys».

Courtoisie Riu Palace Costa Rica

On peut aussi y pratiquer le volleyball, le kayak ou la plongée en apnée. Et, bien que l’hôtel possède toutes les installations nécessaires pour s’amuser et se détendre, parions que vous vous laisserez tout de même tenter par une excursion à la découverte de la superbe flore, de la riche faune et des volcans des parcs nationaux environnants.

Les suites avec deux chambres sont idéales pour les familles.