5 recettes chocolatées par la fondatrice de Juliette & Chocolat

Juste à temps pour Pâques, la Juliette de Juliette & Chocolat lance un alléchant livre de recettes, bien sûr consacré à son ingrédient chouchou ! Intitulé Mon année chocolat, ce recueil paru aux Éditions de l’Homme nous fait saliver, avec des recettes autant sucrées que salées.

Recettes gourmandes au gré des saisons

De Juliette Brun

Les Éditions de l’Homme

200 pages

Magnifiquement illustré par les photos de Lionel May, conjoint et partenaire d’affaires de Juliette Brun, Mon année chocolat suggère une foule de recettes au chocolat pour toutes les occasions. « Ça fait 20 ans que j’opère Juliette & Chocolat. J’aurais pensé que j’en aurais assez de manger du chocolat, mais non, j’ai toujours autant de plaisir ! Et même que j’en mange encore plus ! » révèle Juliette Brun en entrevue.

Entre les recettes de grands classiques incontournables, comme les brownies ou les biscuits aux pépites de chocolat, son nouveau livre en révèle d’autres, plus inusitées. Juliette Brun n’hésite pas à marier le cacao au poulet, à la morue, et même aux huîtres !

« Je suis née au Brésil et j’ai vécu toute mon enfance à l’étranger avec mes parents qui voyageaient pour leur travail. J’ai eu cette chance de m’ouvrir l’esprit en expérimentant toutes sortes de choses différentes au niveau des aliments. Ma mère faisait du poulet au cacao », se souvient Juliette Brun.

Celle qui crée toutes les recettes de Juliette & Chocolat ne manque pas d’inspiration. « J’ai beaucoup d’idées, pour le meilleur et le pire ! Parfois mon équipe se dit “Oh là là !” Je teste tout, et je m’assure que ça fonctionne. C’est aussi important que les recettes soient bien écrites, de façon à être faisables autant pour les gens expérimentés que pour les débutants. »

Elle puise dans la tradition, autant que dans son imagination. « Utiliser le cacao dans les recettes salées, c’est quelque chose qu’on voit dans la culture mexicaine. Il y a aussi beaucoup de choses qu’on a inventées. À force de travailler avec cet ingrédient, on sait comment l’intégrer. Il faut savoir doser pour que ce ne soit pas trop, pour qu’il trouve sa place et n’écrase pas les autres ingrédients. Une recette sucrée salée doit être plus salée que sucrée. Tout est dans l’équilibre. »

La recette d’huîtres excentriques à l’échalote, à la poire et à la moutarde au cacao est une pure invention de Juliette Brun et Lionel May. « C’est assez commun de rajouter différents agréments pour rehausser le goût des huîtres. On expérimente, et on s’ajuste. Dès le début, c’est quelque chose que j’ai voulu amener que d’intégrer le chocolat aux plats salés. Il y a 20 ans, on servait une vinaigrette au chocolat dans mon premier restaurant de la rue Saint-Denis ! Je pense que les gens sont de plus en plus aventureux, surtout à Montréal, où il y a tellement de foodies. On a de plus en plus d’ouverture quand il s’agit d’alimentation. »

TOUT SAVOIR SUR LE CHOCOLAT

Dans leur livre Mon année chocolat, Juliette Brun et Lionel May dévoilent tous les secrets de cet ingrédient magique, fabriqué à partir de la fève du cacaoyer.

Cultivées dans les régions chaudes de l’Équateur, entre autres en Côte d’Ivoire, au Pérou et au Brésil, les fèves de cacao peuvent avoir différents goûts. « La saveur d’un bon chocolat est influencée par l’espèce de cacaoyer, comparable au cépage pour le vin et par le terroir. Certains chocolats faits de cacao poussant sur des terres volcaniques peuvent par exemple avoir un goût prononcé de cendre ! » révèle Juliette Brun dans le livre.

En plus de décrire sa culture et sa transformation, Mon année chocolat raconte l’histoire du cacao, depuis l’époque des Aztèques, qui l’appréciaient pour ses propriétés énergisantes et le nommaient « nourriture des dieux ». Pour le consommer, les Aztèques le broyaient et le mélangeaient avec de l’eau et du piment.

Au 16e siècle, les conquistadors ont apporté le cacao en Europe. Puis au 19e siècle, la méthode moderne de fabrication a été inventée, permettant celle des premières tablettes de chocolat.

Mon année chocolat livre également des conseils sur les ingrédients avec lesquels cuisiner le chocolat, l’équipement nécessaire et des techniques de base pour réaliser une foule de recettes.

Selon la fondatrice de Juliette & Chocolat, l’avenir du cacao réside dans ses propriétés médicinales. « Le cacao possède une concentration élevée d’antioxydants – jusqu’à 10 % et les recherches se poursuivent. En effet, des start-up consacrées au chocolat apparaissent ici et là. Leur mandat ? Étudier le potentiel médicinal du cacao ! »

Ailes de poulet aux épices et au cacao bonnes à s’en lécher les doigts

Après une journée passée à l’extérieur, rien ne vaut cette variation originale sur les ailes de poulet ! Après avoir été saisies à la poêle, les ailes sont cuites au four dans une sauce barbecue maison, et le résultat est fumé, épicé, collant, salissant et délicieux ! Ici, se lécher les doigts est une obligation ! Cette recette est parfaite pour un en-cas ou une entrée, mais vous pouvez facilement doubler ou tripler la recette pour en faire un plat plus consistant. Il faudra alors simplement cuire les ailes de poulet à la poêle en plusieurs fois. Vous pouvez conserver les restes au frigo 5 jours et les manger froids ou réchauffés quelques minutes au four.

Préparation : 20 min

Cuisson : environ 40 min

INGRÉDIENTS

80 ml (1/3 tasse) d’huile végétale

20 ailes de poulet

60 ml (1⁄4 tasse) de pâte de tomate

80 ml (1/3 tasse) de jus de pomme

1 c. à café de poudre d’ail

1 c. à soupe de cacao

1 c. à soupe de piment chipotle en poudre

1 c. à café de piment de Cayenne (facultatif)

1 c. à café de cannelle en poudre

1 c. à soupe de paprika fumé

1 c. à soupe de cassonade

80 g (1⁄4 tasse) de chocolat noir, haché

Sel et poivre

Quartiers de lime, pour servir

TECHNIQUE

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C)

Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile et saisir les ailes de poulet pour les colorer en les retournant pour les dorer de tous les côtés. Retirer du feu et réserver dans un grand bol.

Dans la même poêle, déposer tous les ingrédients et, à feu très doux, mélanger pour faire fondre le chocolat. Attention de garder le feu très bas et de toujours remuer pour ne pas faire brûler le chocolat.

Quand la sauce est homogène, retirer du feu et verser sur les ailes. Mélanger pour bien enrober les ailes de la sauce.

Déposer les ailes sur une plaque allant au four et cuire au four environ 30 minutes, jusqu’à ce que les ailes soient caramélisées et collantes. Servir avec des quartiers de lime et une bière froide.

Crème brûlée craquante au chocolat noir 70%

La crème brûlée peut paraître intimidante à faire, mais c’est une recette toute simple ! Seul point délicat : caraméliser le dessus. C’est possible au four, sous le gril, mais l’idéal est de s’équiper d’une petite torche de cuisine. Ces crèmes sont tellement bonnes que la torche sera bien rentabilisée ! Le chocolat noir 70 % amène à la crème une touche d’amertume qui équilibre le dessert, et la crème 35 % est remplacée, en partie par du lait, plus léger, pour compenser pour le beurre de cacao présent dans le chocolat. Les crèmes peuvent être préparées 24 h à l’avance et caramélisées à la dernière minute. Les crèmes brûlées déjà caramélisées peuvent se conserver au frigo 48 h, mais il sera nécessaire d’y rajouter du sucre et de les caraméliser à nouveau avant de les consommer.

Préparation : 30 min

Cuisson : 50 min

INGRÉDIENTS

10 jaunes d’œufs

180 g (3⁄4 tasse + 3 c. à soupe) de sucre

500 ml (2 tasses) de lait

500 ml (2 tasses) de crème 35 %

200 g (1 1/3 tasse) de chocolat noir à 70 % de cacao, haché

Sucre, pour la finition

TECHNIQUE

Préchauffer four à 275 °F (135 °C).

Dans un bol, à la main, fouetter les jaunes d’œufs et le sucre.

Dans une casserole, amener le lait et la crème à ébullition. Retirer du feu, ajouter le chocolat et mélanger jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu.

Très lentement (goutte à goutte pour commencer), verser la préparation chaude sur les œufs et le sucre en fouettant bien.

Verser la préparation dans 8 ramequins allant au four et déposer dans un grand plat. Verser de l’eau dans le fond plat afin que la cuisson se fasse au bain-marie. Cuire 45 minutes ou jusqu’à ce que les crèmes soient légèrement dorées, prises sur les côtés, mais encore tremblotantes au centre.

Retirer du bain-marie et laisser tiédir 10 à 15 minutes, puis saupoudrer généreusement chaque crème de sucre et caraméliser sous le gril du four quelques minutes ou avec une torche.

* Si vous optez pour la torche, utilisez un gant allant au four en silicone pour tenir la crème et, de l’autre main, manipuler la torche en tournant la crème pour répartir le caramel quand il fond.

Sandwiches au porc effiloché au chocolat noir

Ce porc effiloché est évidemment long à faire, mais il peut être préparé à l’avance et il se conserve une semaine au frigo. Il se consomme froid ou chaud et peut être réchauffé rapidement au four à micro-ondes. Il n’est pas très épicé et convient aux petits comme aux grands. Si vous mangez piquant, n’hésitez pas à ajouter des piments forts dans le mélange sec d’épices et à remplacer les poivrons par des piments frais dans la sauce. Comme il y aura beaucoup de viande, vous pourrez faire un, deux ou trois pique-niques.

Préparation : 40 min

Cuisson : 4 h 40

Rendement : 12-16 portions

INGRÉDIENTS

Pour le mélange sec d’épices

2 c. à soupe de cassonade

3 c. à soupe de cacao

1 c. à soupe de sel

1 c. à thé de cumin

1 c. à thé de paprika

1 c. à thé de cannelle

1 c. à thé d’ail en poudre

1 pincée généreuse de poivre

Facultatif : 1 c. à thé de piment en poudre – piment ancho ou piment chipotle

Pour le porc

1 rôti d’épaule de porc d’environ 2,5 kg (5 lb)

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon, émincé

2 poivrons rouges, épluchés, évidés, et émincés

4 gousses d’ail, émincées

1 boîte de conserve de tomates en dés de 400 ml

750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet

150 g (1 tasse) de chocolat noir 70 %, haché

1 botte de coriandre fraîche, lavée et équeutée

des sandwiches de pain brioché, assez pour les convives et jusqu’à 16 portions.

TECHNIQUE

Commencer par faire le mélange d’épices en mélangeant tous les ingrédients, et masser l’épaule de porc avec tout le mélange.

Dans un plat allant au four, muni d’un couvercle et assez grand pour contenir l’épaule, faire griller sur la cuisinière, à feu moyen, l’oignon et les poivrons dans l’huile d’olive 10 min. Ajouter l’ail, et déposer l’épaule dans le plat sur les légumes.

Enfourner et cuire sans couvercle dans le four chaud une demi-heure.

Baisser le four à 300 °F (150 °C), et ajouter dans le plat les tomates et le bouillon de poulet. Couvrir et laisser cuire de 3,5 à 4 h, jusqu’à ce que la viande s’effiloche facilement à la fourchette.

Retirer du four, et sortir la viande du plat en la déposant dans un grand bol. Effilocher la viande à la fourchette.

Dans un mélangeur, verser la sauce et les légumes encore chauds du plat et y rajouter le chocolat, ainsi que la moitié de la coriandre fraîche. Mixer pour faire une sauce homogène. Ajuster l’assaisonnement selon votre goût, en ajoutant au besoin du sel ou du sucre. Si la sauce est trop épaisse, ajouter un peu de bouillon de poulet pour délayer.

Verser cette sauce sur la viande effilochée, et mélanger pour bien combiner.

Servir sur du pain brioché, en décorant des feuilles de coriandre fraîche restantes.

Gâteau au chocolat dans une tasse, sur un coup de tête

Impossible de faire plus simple que ce gâteau ! Pour mesurer les ingrédients, une seule cuillère suffit, et la cuisson se fait dans une tasse, au four à micro-ondes ! À la maison, les enfants se font chacun leur gâteau dans une tasse, et ils prennent beaucoup de plaisir à cuisiner eux-mêmes leur dessert minute. Et comme il n’y a pas d’œufs dans ce gâteau, même s’il est légèrement sous-cuit, il n’y a aucun risque !

Préparation : 5 min

Cuisson : 1 min

Rendement : 1 portion

INGRÉDIENTS

3 c. à thé de cacao

3 c. à thé de farine tout usage

3 c. à thé de sucre

1⁄2 c. à thé de poudre à pâte

2 c. à thé d’huile végétale ou de beurre fondu

4 c. à thé de crème ou de lait

1⁄2 c. à thé d’essence de vanille

1 petite poignée de pépites de chocolat noir

TECHNIQUE

Dans un bol, mélanger le cacao, la farine, le sucre et la poudre à pâte.

Dans un autre bol, mélanger l’huile, la crème et la vanille, puis ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs. Bien mélanger.

Incorporer les pépites et verser la préparation dans une tasse allant au four à micro-ondes.

Cuire une minute... et c’est prêt ! Déguster tel quel ou napper de pâte à tartiner, de crème fouettée ou de crème glacée.

Martini chic au chocolat noir

Voici un apéritif riche et chocolaté pour bien commencer une soirée décontractée, et toute en gourmandise ! C’est une recette simple à réaliser et vous pouvez remplacer la ganache maison par du sirop au chocolat du commerce. Mais une ganache maison, avec du bon chocolat noir, élève cette boisson ! Un petit conseil : n’hésitez pas en faire plus que nécessaire, il y aura toujours des amateurs qui en reprendront au dessert !

Préparation : 10 min

Cuisson : 3 à 4 min

Rendement : 4 martinis

INGRÉDIENTS

75 g (1⁄2 tasse) de chocolat noir à 55 % de cacao ou plus, haché

125 ml (1⁄2 tasse) de crème 15 %

250 ml (1 tasse) de vodka

125 ml (1⁄2 tasse) de Bailey’s (ou Amarula)

Copeaux de chocolat

TECHNIQUE