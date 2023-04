BÉRUBÉ, Claudette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 26 mars 2023, à l'âge de 71 ans et 3 mois, est décédée madame Claudette Bérubé, épouse de monsieur Raynaldo Caron, fille de feu madame Marie-Anna Morin et de feu monsieur Maurice Bérubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :dès 9 h 30.Outre son époux, monsieur Raynaldo Caron, elle laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Amélie McNicoll) et Pierre-Olivier (Marie-Eve Jeffrey); ses petits-enfants: Myla, Lyanne et Tristan; ses frères et soeurs: feu Raynald (Ginette Saucier), feu Huguette (Richard Rioux), Daniel (France Ouellet), Pauline, feu Normand, feu Réjean, Marielle (Richard Dufour), Albert (Mélissa Bédard), Guylaine (Mario Caseault), elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron. Un remerciement tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital Saint-Sacrement, ainsi que du CLSC de Charlesbourg (soins palliatifs). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, à l'adresse suivante: https://bit.ly/3zmelxK. Des formulaires seront disponibles sur place.