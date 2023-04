GAGNÉ, Pauline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Pauline Gagné. Née à Québec le 29 octobre 1930, elle était la fille de feu dame Alice Lachance et de feu monsieur Albert Gagné. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances à :à compter de 13h30.Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière St-Charles. Madame Gagné laisse dans le deuil sa soeur Lise (Ghislain Roy); sa filleule Liette Gagné (Claude Achim); ses nièces : Lyne Gagné (René Denis), Guylaine Roy (Rodrigue Poulin) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Pauline était également la soeur de Paul A., Raymond, Jean, Gilles, tous décédés. La famille remercie Jean et Alain Vézina pour leur dévouement et tout le personnel de la Maison Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise de la Fibrose Kystique, Tél. : 1-800-363-7711, Site : www.fibrosekystiquequebec.com. Les Funérailles sont sous la direction de :