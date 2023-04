BOUCHER, Alain



Au chalet de Sainte-Clotilde-de-Horton, le 19 mars 2023, à l'âge de 61 ans, est décédé subitement monsieur Alain Boucher, époux de madame Jacinthe Delisle, fils de feu madame Jeannine Veilleux et de feu monsieur Jean-Marc Boucher. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Maxime (Catherine Gendron) et Mathieu (Geneviève Moreau) ainsi que ses deux petits-enfants Florence et Eliott. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs : Michel (Dania Belzile), Doris (Léo Courchesne), André (Barbara Smith), Nathalie (feu Pierre Côté), Marie-Claude (Serge Vézina), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux parents, amis et partenaires d'affaires dont son associé Eric Gagné. La famille recevra les condoléances au, dès 10 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Félix de Cap-Rouge, à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des œuvres des Manoirs Ronald McDonald, à l'adresse suivante : https://manoirquebec.ca/