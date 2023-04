BUSSIÈRES, Robert



Monsieur Robert Bussières s'est éteint paisiblement à l'âge de 86 ans, à son domicile, le 25 février 2023. Fils de feu madame Anne-Marie Guimont et de feu monsieur Alexandre Bussières, il était conjoint de madame Monique Dubé. Il est né et demeurait à Québec.Il laisse dans la tristesse de son départ sa fille Marie-Claude Bussières, ses petits-enfants Antoine, Rachel et Éric Dionne-Bussières ainsi que sa conjointe Monique Dubé. Il laisse également dans le deuil Geneviève Bégin, la mère de ses enfants, Marie-Claude et feu Simon; ses soeurs Simone et Aline Bussières, les filles de sa conjointe Geneviève et Marie-Pierre, ainsi que leurs enfants. Sont également affectés par son départ ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres membres de la famille et ses amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 13 h 00 à 15 h au :L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure en présence de ses proches.