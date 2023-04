Bois-des-Filion: une manifestation bien réelle le jour du poisson d’avril

Profitant du poisson d’avril pour souligner leur mécontentement, des citoyens de Bois-des-Filion se sont mobilisés samedi pour revendiquer des changements au projet de prolongement de l’autoroute 19.

«La mobilisation de ce matin, c’est un peu en relation avec le poisson d’avril parce qu’on trouve que c’est une vraie farce ce projet-là», a expliqué d’emblée Gilles Blanchette, maire de la municipalité des Basses-Laurentides, en entrevue avec l’Agence QMI.

En effet, ce dernier reproche au ministère des Transports et de la Mobilité durable de ne pas prendre en considération les trois demandes de la Ville et de ses citoyens. Elles visent entre autres à protéger le champ visuel et le paysage de Bois-des-Filion et à conserver le caractère urbain de la ville.

«On est très content de la venue de l’autoroute, mais on ne veut pas qu’elle défigure notre ville», a précisé M. Blanchette en mentionnant le slogan «l’intégrer c’est nous respecter».

Le mois d’avril a une connotation bien particulière pour Bois-des-Filion puisqu’il marque le 50e anniversaire des expropriations faites en prévision de la construction de l’autoroute 19. Ainsi, en plus de souligner cet événement, la municipalité a profité du poisson d’avril pour envoyer un message clair à Québec, grâce à son «aquarium ministériel géant».

«Il s’agit en fait d’un aquarium fictif. On a pris une remorque déguisée en aquarium et les citoyens venaient poser leur poisson d’avril», a expliqué le maire. Sur ces poissons, les citoyens pouvaient y inscrire leurs revendications.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

D’autres mobilisations

La mobilisation de samedi ne sera pas le seul moyen de pression mis en œuvre par la Ville de Bois-des-Filion.

En effet, les citoyens ont été invités à «inonder» les boites vocales de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, du député de Blainville, Mario Laframboise, et du ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charrette. Ainsi, du 3 au 6 avril, ces derniers seront bombardés de messages entre 18 h et 23 h.

«Si ça ne fonctionne pas, on va continuer de marteler», a indiqué Gilles Blanchette. Ce dernier a d’ailleurs révélé que le cabinet de la ministre Guilbault lui aurait fait savoir qu’elle communiquerait bientôt avec lui.

Voici les demandes de la Ville de Bois-des-Filion

- La municipalité demande au ministère de rapprocher le mur antibruit de l’autoroute afin de préserver la qualité de vie des résidents de la 39e avenue ;

- Réduire la hauteur du viaduc reliant l’autoroute au boulevard Adolphe-Chapleau afin d’en réduire l’impact visuel ;

- Permettre l’accès en tout temps à la Place du parc afin d’éviter d’enclaver ce nouveau projet résidentiel d’importance dans la municipalité.