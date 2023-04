POTVIN, René



La famille Potvin a le regret de vous annoncer le décès de René Potvin survenu le 1er février 2023, à l'âge de 63 ans à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Il était natif de la ville de Québec. Il laisse dans le deuil sa mère Jeannine Arseneault (feu Marcel Potvin) ainsi que son frère Albert Potvin (Joanne Frappier), sa sœur Johanne Potvin (feu Conrad Arsenault), ses neveux et nièces qu'il adorait, tantes, oncles et collègues de travail.La famille recevra les condoléances à compter de 12h. Sa famille et ses amis seront les bienvenus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne des maladies du cœur.