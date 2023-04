Camp de vacances d’initiation

Durant le long congé d’été, de nombreux jeunes aiment bien participer à des activités organisées qui les passionnent.

Il n’y a rien de mal à flâner au parc, mais après quelques jours, on se lasse parfois de la routine.

Bien que le coût de la vie ait littéralement explosé, certains parents disposant de quelques économies envoient leurs rejetons à des séjours spécialisés où il y a des activités à l’honneur comme l’équitation, le sport, la danse, la musique, etc. Il y a plusieurs années, je vous avais parlé de l’Académie de pêche du Lac Saint-Pierre, qui s’est donné comme mission de sensibiliser et d’éduquer petits et grands à la pratique de la pêche sportive.

Intervenants

Vincent Delisle, de Québec, est bachelier en service social. Il a travaillé pendant 14 ans dans le réseau des CLSC avec des adolescents. Il y a quelques années, avec son épouse Amélie Caron, il a lancé l’entreprise Speyrit qui se consacre à faire découvrir aux jeunes la pêche à la mouche ; l’appellation Speyrit étant issue de la technique de lancer « spey » et du mot « spirit ».

« Notre but est de combler le vide intergénérationnel entre les grands-parents et la nouvelle génération, qui n’a pas eu la chance de se faire transmettre cette passion », explique M. Delisle.

Mission

Parmi les nombreux projets d’initiation et d’enseignement, l’idée des camps de vacances leur est venue tout naturellement, surtout que Vincent et Amélie ont été moniteurs de camp de jour quand ils étaient plus jeunes.

Depuis 2021, l’entreprise Speyrit propose son expertise et ses services de mentorat pour la jeunesse via des sites déjà existants comme le camp Kéno dans la MRC de Portneuf, le camp de jour Odyssée à la Baie de Beauport et le Camp le Manoir dans Les Éboulements.

Déroulement

Lors du séjour, la relève s’initiera à tout ce qui touche le maniement de la canne, au montage de mouches et à l’entomologie pour reconnaître les insectes et créer des reproductions destinées à déjouer les poissons tant convoités.

Le tout est couronné par une journée de pêche où l’action ne manquera pas.

Pour en savoir plus sur les séjours qui se déroulent entre le 25 juin et le 12 août, où tout le matériel relatif à la pêche est inclus, composez le 418 842-6457 ou visitez le site speyrit.com.