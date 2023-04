Comment les frères Dufresne ont tenté de faire de Montréal un joyau d’architecture

Avez-vous déjà remarqué le magnifique château au coin du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke ? Un édifice d’une rare beauté, un trésor de l’architecture urbaine montréalaise. Autrefois, c’était la résidence personnelle de deux frères, deux grands rêveurs, deux bâtisseurs de cités, Oscar et Marius Dufresne.

Ce château, construit juste avant la Première Guerre mondiale, se situait sur le territoire de la cité de Maisonneuve, une ville particulièrement belle et luxueuse, considérée comme la Westmount des francophones à une autre époque.

Photo Collection André Dufresne, Archives Héritage Montréal, Ville de Maisonneuve, dossier de presse.

CONTEXTE DE LA FONDATION DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE

La municipalité de Maisonneuve est issue de la ville de Hochelaga, créée dans l’est de Montréal en 1875.

Huit ans plus tard, quand Hochelaga choisit d’être annexée à la ville de Montréal, d’influents propriétaires immobiliers de l’est, des hommes comme Alphonse Desjardins (non, non, pas celui des Caisses populaires), Joseph Barsalou ou les frères Oscar et Marius Dufresne, refusent cette fusion. Ils décident de fonder Maisonneuve.

Photo Collection André Dufresne, Archives Héritage Montréal, Ville de Maisonneuve, dossier de presse.

MOUVEMENT CITY BEAUTIFUL

Ces promoteurs du grand projet urbain de Maisonneuve structurent la cité selon des plans bien précis, avec lesquels ils cherchent à harmoniser beauté et efficacité. Ils sont inspirés par le mouvement américain d’embellissement City Beautiful (architecture de style Beaux-Arts).

Se dessinent alors des quartiers résidentiels bien alignés en lots rectangulaires. À travers ces derniers, on prévoit installer des bâtiments institutionnels grandioses pour offrir des services à la population ainsi que des manufactures pour fournir du travail aux résidents. Sous l’influence du maire Alexandre Michaud, de l’ingénieur municipal Marius Dufresne et d’une poignée de visionnaires, la cité de Maisonneuve se lance dans ce considérable projet d’embellissement urbain.

Photo Collection André Dufresne, Archives Héritage Montréal, Ville de Maisonneuve, dossier de presse.

Pendant une période de 20 ans, soit de 1896 jusqu’au début de la Grande Guerre, la croissance de la cité de Maisonneuve est si rapide qu’on la surnomme la Pittsburgh du Canada. Par sa publicité emballante, le projet urbain développe chez les gens un sentiment d’orgueil. La cité de Maisonneuve respire la noblesse et la dignité, on souhaite y vivre.

De nombreuses entreprises dans le secteur des chaussures, du textile, des abattoirs, du tabac, de l’alimentation, des tanneries et même dans la construction navale sont attirées dans la région à cause des généreuses exemptions de taxes que leur offre la nouvelle ville.

Carte capture d’écran googlemap

OSCAR ET MARIUS DUFRESNE

Les frères Dufresne, piliers de l’histoire de la cité de Maisonneuve, travaillent de concert avec le maire de Maisonneuve, Alexandre Michaud, pour transformer la ville, pour lui donner des airs de prestige. Marius Dufresne était un visionnaire, un ingénieur brillant. C’est d’ailleurs sous sa gouverne que Maisonneuve s’est dotée de véritables plans de développement urbain.

Son frère Oscar, quant à lui, dirigeait la manufacture de chaussures familiale Dufresne & Locke et, en tant qu’échevin, jouait un rôle central au niveau de la politique municipale. Il était -responsable des plans de développement et de la promotion de l’ensemble résidentiel.

Photo Collection André Dufresne, Archives Héritage Montréal, Ville de Maisonneuve, dossier de presse.

RÉALISATIONS URBAINES AUDACIEUSES

À cette époque, les plans d’aménagement de Marius Dufresne sont les plus ambitieux au Québec.

Il entend bien remédier, dans la ville qu’il redessine, aux enjeux urbains dont souffrent les villes industrielles du début du siècle.

L’élément phare du plan est l’aménagement du magnifique boulevard Morgan (l’avenue Morgan, entre les rues Ontario Est et Sainte-Catherine Est, dessinée par l’architecte paysagiste qui a entre autres fait les plans du parc du Mont-Royal et des plaines d’Abraham, Frederick Gage Todd) orienté nord-sud. Son but est de relier le marché public de la cité et la verdure du parc Morgan. On trouve d’ailleurs dans ce parc un sympathique kiosque à musique, des vespasiennes (toilettes publiques) et même deux sculptures-fontaines en bronze d’Alfred Laliberté (intitulées La fermière et Les petits baigneurs). Ces éléments contribuent à l’image de prestige imaginée par les promoteurs de Maisonneuve.

Photo Collection André Dufresne, Archives Héritage Montréal, Ville de Maisonneuve, dossier de presse.

On érige un hôtel de ville (devenu la bibliothèque Maisonneuve), un grand marché, une caserne de pompiers (devenue le centre d’entraînement du CF Montréal), un bâtiment pour abriter un bain et un gymnase publics. Cependant, toutes ces réalisations coûtent affreusement cher et fragilisent la jeune municipalité. C’est l’incertitude économique de la Première Guerre mondiale qui provoquera la chute de cette belle aventure urbaine.

Criblée de dettes, la cité de Maisonneuve sera finalement annexée à la ville de Montréal en 1918. Les bâtiments de la cité de Maisonneuve existent toujours aujourd’hui.

Ils nous rappellent l’ambition de prospérité et de prestige de la bourgeoisie industrielle francophone qui avait imaginé cette ville unique dans l’histoire du Québec.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Le film La cordonnière, lequel est présentement à l’affiche partout au Québec, retrace l’histoire de Victoire Du Sault, la fondatrice de la cordonnerie à l’origine de la fortune des Dufresne.

