Dans l’œil du Québec inc.: un dirigeant de la Banque Nationale empoche gros

Toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Des options payantes pour Ghislain Parent

Photo tirée du site web de la BN

Le vice-président du secteur international à la Banque Nationale (BN), Ghislain Parent, a réalisé un profit de près de 650 000 $ le mois dernier, en exerçant des options d’achat d’actions de l’institution montréalaise. À ce poste qu’il occupe depuis un an, il est principalement responsable de la filiale cambodgienne de la Nationale, ABA Bank. M. Parent était auparavant chef des finances à la Banque Nationale et à la Caisse de dépôt. Le titre de la plus grande banque québécoise est en hausse d’environ 5 % depuis le début de l’année.

Fondaction et la BDC appuient Libro

Photo tirée de LinkedIn, Karl Boulanger

La PME montréalaise Libro a annoncé cette semaine avoir obtenu un financement « significatif », mais non chiffré, de la part de Fondaction et de la Banque de développement du Canada (BDC). Fondée en 2014 par Karl Boulanger (photo) et Jean-Sébastien Pothier, Libro offre aux restaurateurs un logiciel de gestion des réservations. En 2022, l’entreprise a vu ses revenus récurrents augmenter de 74 %. Plus de 2500 établissements se servent de Libro au Canada, aux États-Unis et en Europe.

L’un vend du Couche-Tard, l’autre en achète

Photo tirée du site web de Couche-Tard

Jacques D’Amours (photo), l’un des quatre cofondateurs d’Alimentation Couche-Tard, a vendu pour plus de 600 000 $ d’actions du détaillant lavallois, la semaine dernière. À peu près au même moment, l’un des membres du conseil d’administration de Couche-Tard, Eric Boyko, a réinvesti plus de 125 000 $ dans l’entreprise. M. Boyko est le PDG de la firme montréalaise de contenu audio-vidéo Stingray.

Haply récolte 4,7 millions $

La jeune pousse montréalaise Haply Robotics a recueilli 3,5 millions $ US (4,7 millions $ CA) auprès de la BDC et d’un ange investisseur anonyme. Haply a mis au point une souris haptique qui peut être utilisée dans les secteurs de la formation médicale, du design industriel, de la fabrication et des jeux vidéo. L’entreprise a été cofondée en 2018 par Colin Gallagher.

Jolis gains pour des initiés de CGI

Photo tirée du site web de CGI

Gilles Labbé (photo), qui est administrateur de CGI depuis 2010, a encaissé un profit de plus de 340 000 $ en exerçant des options de la multinationale des services-conseils en informatique, le mois dernier. Le président des opérations de l’entreprise au Canada, Guy Vigeant, a réalisé un gain de plus de 250 000 $ de la même façon. Le titre de CGI a récemment franchi un nouveau sommet historique de plus de 130 $ en bourse.

Il vend du 5N Plus

Le mois dernier, Richard Perron, le chef des finances de 5N Plus, a vendu la totalité des actions qu’il détenait dans l’entreprise québécoise, ce qui lui a permis de toucher plus de 450 000 $. Ancien cadre d’ArcelorMittal, M. Perron est à l’emploi de 5N depuis 2014. Le titre de l’entreprise, qui produit des semiconducteurs spécialisés et des matériaux de haute performance, a gagné plus de 10 % depuis le début de 2023.