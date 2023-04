De jeunes joueurs de soccer montréalais coincés à l’aéroport depuis 24 heures

Un groupe d’enfants montréalais qui devait s’envoler pour l’Espagne vendredi, afin de participer à un tournoi de soccer, vit une «situation de crise qui émane de l’irresponsabilité d’une compagnie aérienne».

Une centaine d’enfants et accompagnateurs de l’École sportive Montréal Canada devaient décoller à bord d’un vol d’Air Maroc vendredi, à 22h. Une fois dans l’appareil, ils ont attendu jusqu’à 23h avant que l’équipage les fasse évacuer d’urgence en raison d’un bris mécanique.

«Ils ont dû sortir d’urgence. Personne ne pouvait leur donner l’heure juste. Ça paniquait parce qu’on a beaucoup d’enfants qui sont seuls», a expliqué le président de l’École sportive Montréal Canada, José Luis Timoteo, lors d’un point de presse diffusé sur Facebook samedi soir.

Ceux-ci n’ont reçu aucune explication supplémentaire de la part d’Air Maroc. On leur a dit que le vol était suspendu, sans préciser s’il serait reporté.

«Ils ont dû sortir et faire le checkout de tous les bagages sans savoir où aller et sans savoir à qui s’adresser», raconte M. Timoteo.

Le personnel de l’aéroport Montréal-Trudeau a finalement réussi à trouver un hôtel pour héberger les enfants âgés de 12 à 14 ans ainsi que leurs accompagnateurs.

L’organisation montréalaise est toutefois demeurée sans nouvelles de la part d’Air Maroc jusqu’à 18h samedi. On leur a alors dit qu’ils auraient des nouvelles prochainement et c’est finalement à 20h que le groupe de jeunes joueurs de soccer a appris qu’ils s’envoleraient à 22h.

«Qu’est-ce qui se passe? On est vraiment en panique. On demande de l’aide, on demande des recours pour qu’Air Maroc nous dise ce qui se passe», déplore le président de l’École sportive Montréal Canada.

Répercussions importantes

Le groupe coincé à Montréal devait rejoindre l’autre moitié qui s’est rendue précédemment en Espagne via un vol d’Air Canada qui s’est déroulé sans anicroche, mentionnent les organisateurs de l’Équipe sportive Montréal Canada.

La centaine de membres de l’organisation, dont le vol devait avoir lieu vendredi soir, n’ont jamais pu rejoindre leurs coéquipiers.

Cette situation met en péril la participation du groupe montréalais au tournoi qui doit débuter dimanche à Barcelone, en Espagne.

Au moins quatre matchs ont été annulés pour trois équipes de l’Équipe sportive Montréal Canada. Samedi soir, les organisateurs ignoraient si les matchs pourraient être reportés.

Des autocars et autobus loués et payés pour transporter les joueurs ont également dû être annulés.