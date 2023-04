Difficile de garder le rythme pour le Canadien

On peut comprendre les états d’âme de Martin St-Louis.

Après le match contre les Panthers, on pouvait rapidement saisir que ça devenait de plus en plus difficile de maintenir le rythme – pour ne pas dire impossible.

Non parce qu’il n’apprécie pas les moments passés derrière le banc, au contraire, mais bien parce que chaque jour, quand il se présente à l’amphithéâtre, il reçoit une nouvelle de l’infirmerie.

Un nouveau patient s’est inscrit. Jeudi, c’était David Savard.

Le nom du défenseur s’ajoute à une longue liste de patineurs ayant passé des jours et des jours à soigner des blessures : Cole Caufield, Christian Dvorak, Juraj Slafkovsky, Kaiden Guhle, Sean Monahan et possiblement Kirby Dach, absent pour une autre semaine, ont rangé leur équipement.

On peut ajouter à cette liste plusieurs joueurs qui ont été blessés : Brendan Gallagher, Mike Matheson, Joel Edmundson, Jake Evans, Jonathan Drouin et l’énigmatique Joel Armia. Bref, tous ont raté des matchs, sauf Nick Suzuki.

Pour vous donner une petite idée de l’adversité qui meuble le quotidien de St-Louis, Sean Farrell est la neuvième recrue, cette saison, ayant marqué son premier but en carrière dans la LNH.

On dira que les événements auront permis à St-Louis d’avoir une meilleure idée du potentiel des patineurs de l’organisation. C’est vrai ! On ne pouvait espérer être en mesure d’avoir une évaluation encore plus poussée des effectifs de l’organisation.

Les vétérans comme les jeunes.

Aucun répit

St-Louis a fait un travail colossal cette saison. Cependant, je présume qu’il aimerait bien que la saison prenne fin sur une bonne note, mais, jeudi soir, on pouvait déceler dans son propos non pas une déception, mais le fait que la réalité ne lui laisse aucun répit.

Il aurait souhaité que certains vétérans rejoignent l’équipe avant la fin des hostilités.

« Prenez les Panthers, ils ont lutté avec l’énergie du désespoir. Nous, c’est différent. On veut bien faire, mais ça devient difficile, encore une fois en raison de la liste des absents, mais aussi parce que les objectifs sont les mêmes, mais on doit les atteindre dans un contexte bien différent », a commenté St-Louis.

En d’autres mots, l’entraîneur est maintenant limité dans sa préparation.

Oh, il va fournir aux jeunes joueurs la possibilité d’aller plus loin dans leur audition, voire de prouver qu’ils méritent un rôle l’an prochain.

Il va donner à quelques vétérans l’occasion de découvrir s’ils ont toujours les mêmes ressources.

« Sauf que depuis deux matchs, c’est difficile. »

St-Louis revient souvent avec cette phrase : « On était flat. »

On serait porté à dire que cette saison doit prendre fin au plus vite. Sans doute que St-Louis a hâte que le rideau tombe. Malgré tout, cette équipe a réussi à donner à ses partisans une raison d’avoir, au moins, un œil attentif sur les activités.

Rafaël Harvey-Pinard a gagné le cœur des amateurs. Alex Belzile démontre tout le professionnalisme qui l’habite. Les jeunes poursuivent leur progression.

La brigade défensive est prometteuse

Sauf qu’on arrive à la fin d’un long parcours et l’entraîneur réalise que l’énergie de ses équipiers s’amenuise quelque peu, et c’est tout à fait normal dans les circonstances.

Une fin intéressante

Encore quelques jours.

S’ébranlera ensuite la saison la plus captivante, celle des séries éliminatoires. D’entrée de jeu, quatre des meilleures formations de la Ligue nationale fermeront les livres. Donc, dans les faits, elles auront joué quatre à sept matchs de plus que le Canadien. Pas plus.

Ainsi le veut la formule Gary Bettman.

Serait-il préférable de choisir le système par élimination prônant des affrontements entre l’équipe de première place et celle occupant le dernier rang des équipes qualifiées ?

Peut-être.

Mais, ce qu’on ne peut nier, c’est que le premier tour – et à cet égard le deuxième – des séries encourage une compétition de haute intensité.

Faire une place à la Coupe du monde

La Classique mondiale de baseball a soulevé les passions, ça ne fait aucun doute.

Il n’est donc pas étonnant que Marty Walsh, le nouveau directeur général de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, à l’occasion de son premier point de presse, tienne à ce que le tournoi de la Coupe du Monde – le dernier ayant été présenté en 2016 – apparaisse à l’agenda du hockey professionnel.

Quand ?

La Russie ?

Il y a beaucoup de boulot à effectuer. Il y a de sérieuses contraintes en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Peut-on présenter un tel tournoi sans une équipe russe ?

Le plus important demeure la date pour présenter une telle compétition.

Veut-on retenir deux ou trois semaines en février ?

Ou encore, veut-on présenter la compétition en septembre ?

Avant la fin des camps ?

La Classique mondiale de baseball a été disputée avant la fin des camps d’entraînement des équipes du baseball majeur.

Le hockey devrait étudier cette possibilité.

Pourquoi mettre fin aux activités de la ligue pendant trois semaines en février, alors que la compétition atteint son plus haut niveau ?

Si les propriétaires ne voient pas d’un bon œil la participation des joueurs aux Jeux olympiques parce que la ligue doit suspendre ses activités en plein cœur de la saison, pourquoi présenter alors la Coupe du monde à cette période de l’année ?

Une solution intéressante serait fin septembre et début octobre.