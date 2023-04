En ligne avec Diane Laberge

Diane Laberge, vice-présidente, Complexes funéraires Yves Légaré-Alfred Dallaire, est une femme d’affaires qui n’a jamais craint de relever des défis.

Elle m’a confié que c’était une bataille continuelle pour une femme francophone d’être dans un monde d’hommes d’affaires anglophones hors Québec et aux États-Unis en 1991. Elle a perdu son emploi malgré le fait qu’elle dominait son secteur des ventes. La raison de son congédiement : elle était enceinte.

À partir de ce jour, elle a décidé qu’elle ne travaillerait jamais pour quelqu’un d’autre. Elle dirige aujourd’hui huit Complexes funéraires Yves Légaré-Alfred Dallaire et deux cimetières.

Vous avez vécu votre jeunesse à Châteauguay.

Mon père, Jean, était propriétaire d’une épicerie et boucherie. À la suite de sa faillite, il a travaillé pour la chaîne de dépanneurs Perrette.

Votre mère est descendante de l’explorateur Radisson-Desgroseilliers.

Ma mère, Liliane Desgroseilliers, de Moonbeam, en Ontario, est âgée de 89 ans et a énormément d’énergie. Après avoir créé l’arbre généalogique de ma mère, on a découvert qu’elle est descendante de cette famille de grands explorateurs.

Avez-vous des frères et sœurs ?

Mon frère, Pierre, et ma sœur, Carole, qui est décédée en 1992 à la suite d’une maladie, ont un peu plus de huit ans de différence avec les jeunots, mon frère, Michel, et moi.

Votre mère avait deux emplois.

Elle était directrice à l’éducation aux adultes à l’école anglaise Howard S. Billings et, le soir, elle enseignait le français aux adultes anglophones.

Pourquoi aviez-vous une clé autour du cou ?

Mes parents travaillaient beaucoup, alors je fais partie de la génération d’enfants qui ont grandi avec la clé de la maison autour du cou afin de pouvoir rentrer à la maison.

L’héritage de vos parents.

Ils nous ont appris que si tu voulais atteindre tes objectifs dans la vie, tu n’obtiendrais rien si tu ne travaillais pas.

Vous étiez proche de votre frère Michel.

Je me souviens encore des nombreuses fois qu’on coursait avec nos mini-voitures Hot Wheels dans l’entrée en gravier de la maison ou dans le sous-sol de notre résidence.

Vous livriez les journaux avec votre frère.

Comprenez-moi, Michel avait une route de livraison de journaux, et moi, je tirais bénévolement le toboggan tandis que lui, il était payé. Cependant, j’ai aussi travaillé au Woolworth, et cette fois, c’est moi qui étais payée.

Les vacances estivales, c’était au bord de la mer.

Mes parents, mon frère, Michel, et moi partions avec la tente-roulotte vers la Gaspésie ou l’Île-du-Prince-Édouard. Une fois sur place, nous faisons des randonnées à pied et à vélo.

À l’école secondaire, vous faisiez partie d’un quatuor de musique.

La vie nous fait prendre de différents chemins, mais sur le parcours, nous rencontrons des personnes intéressantes. Au sein du quatuor, il y avait Nathalie Simon qui est devenue la mairesse de la Ville de Châteauguay pendant deux mandats.

Vous dirigiez votre entreprise de covoiturage.

Je fréquentais le Cégep André-Laurendeau avant d’obtenir mon diplôme à HEC Montréal. Afin de payer ma voiture, une Honda Accord usagée, et mon essence, je voyageais cinq personnes dans ma voiture, deux fois par jour au coût d’un dollar par voyage.

Aimiez-vous le cinéma ?

Nous n’avions pas les moyens d’y aller. D’ailleurs, la première fois que je suis allée au cinéma, c’était le film Grease à l’affiche en 1978.

Vous avez porté le costume de mascotte.

Je travaillais pour un Provigo à Ville Saint-Laurent et pour Nestlé avec une magnifique mascotte de lapin. Oui, c’était moi à l’intérieur de la mascotte qui distribuait des produits.

Vous aviez un léopard comme animal de compagnie !

J’avais 20 ans lorsque ma sœur et moi avons lancé notre entreprise de fabrication d’accessoires de bijoux haut de gamme pour femmes. Le propriétaire de notre édifice dans le Vieux-Montréal nous a donné deux léopards que nous nourrissions comme des petits chatons. Malheureusement, l’un d’eux est décédé.

Voulez-vous poursuivre ?

Imaginez-vous, je me promenais dans les rues du Vieux avec mon léopard en laisse. Lorsque la Ville de Montréal a banni les léopards comme animaux de compagnie, on a envoyé Zuga à un zoo en Ontario. Je détiens toujours les droits du nom de mon entreprise, « Zuga », nommée en l’honneur de notre léopard.

Croyiez-vous un jour que vous dirigeriez une entreprise de complexes funéraires ?

Jamais, je craignais tellement les morts que lorsque je voyais un corbillard, je tournais la tête rapidement.

Votre conjoint vous a demandé de se joindre à lui dans son entreprise de Complexes funéraires Yves Légaré-Alfred Dallaire.

Depuis plusieurs années, je dirigeais mon entreprise, mais je dois vous avouer que participer à la construction du Complexe funéraire Yves Légaré-Alfred Dallaire au bord de l’autoroute 13 représentait tout un beau défi.

C’est quoi votre prochain défi ?

Mon conjoint et moi avons fondé la Fondation Laberge Légaré qui a comme mission de recueillir des fonds pour venir en aide à la personne adulte aux prises avec une dépendance à l’alcool, la drogue et/ou le jeu, tout en soutenant leur famille et les proches.

Vous êtes fière de votre fils, Érik.

Son père, Yves Legaré, et moi sommes chanceux de pouvoir partager notre vie avec Érik. Lorsqu’il a terminé ses études au secondaire, il nous a dit qu’un jour il désirait diriger l’entreprise familiale. Son rêve est en train de se réaliser.

Votre conjoint, Yves Légaré, et vous avez été des complices dans la vie.

Yves est un thanatologue visionnaire qui me permet de développer et de réaliser ses idées. Il me fait confiance, et grâce à lui, je dirige une formidable entreprise, mais avant tout, une entreprise qui doit consoler et aider des gens qui vivent un deuil.