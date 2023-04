DUBÉ, Yvon



À l'IUCPQ, Hôpital Laval, le 30 mars 2023 à l'âge de 91 ans, est décédé M. Yvon Dubé, fils de feu Ernest Dubé et de feu Diana Dubé. Il demeurait à St-Michel-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 10h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Michel-de-Bellechasse. Il était le père de : Hélène (Andy Boos), feu Pierre, Christine (Guy Brulotte). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Jessica (Matthew Johnson), Jonathan, Nicholas, Anne-Sophie et Ludovic. Il était le frère de : feu Robert (feu Rolande Racine), feu Jeanine (feu Gustave Vézina), feu Gertrude (feu René Leclerc), feu Jean-Paul (feu Monique Tousignant), feu Aurèle (Lilianne Fournier), feu Lorraine (feu Michel Vézina), Diane (Guy Morin), feu Gérald, Carmelle (feu Claude Pérusse), Ronald (feu Pierrette Poiré) feu Gaétane, feu Jocelyne (feu Georges Gagnon), feu Liliane (feu Benoit Morin), feu Marielle (Jean Fréchette) et Claudette (Aurèle April). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La direction des funérailles a été confié à la :