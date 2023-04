CARON, Jeannine Dionne



Au CHSLD de Lévis, le 28 mars 2023, est décédée à l'âge de 91 ans et 5 mois, Mme Jeannine Dionne, épouse de feu M. Lucien Caron; fille de feu Mme Yvonne Pelletier et de feu M. Luc Dionne. Elle demeurait à Lévis, native de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 11 h à 14 h 45., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle était la mère de : André (Lise Anctil), Christine (Christian Mercier), feu Mario, Gilles (Christine St-Onge), Michel (Line Morin); elle laisse également ses neuf petits-enfants : Gabrielle (Sylvester Bowen), Caroline (Frédéric Lizotte), Julien (Alexandra Lévesque), Vincent, Jean-Simon (Marie-Rachel Brûlé), Mélissa, Marc-Antoine (Jenny Thériault), Louis-Thomas (Lorie Proulx) et Cédric; ses cinq arrière-petits-enfants : Xavier, Chloé, Emily-Rose, Elizabeth, Florence. Elle était la sœur de : feu Camille (Anita Garon), Jean-Paul (Huguette Pelletier), feu Georges (Madeleine Voyer) (feu Arthur Bédard), Françoise (Romuald Malenfant), Fernande (Marcel Thiboutot), Yvette (feu Arsenio Fernandez), Jean-Yves (Claire Fortin) et la belle-soeur de : Clément (feu Béatrice Dubé), feu Thérèse (feu Charles Michaud), feu Claire (feu Pierre Langlais), feu Marie-Laure. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Bégin, à Mme Lorraine Boucher et M. Michel Noël pour leur présence et leur dévouement ainsi qu'au personnel du 6e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la