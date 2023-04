«J’ai encore le feu sacré»: à 76 ans, Ginette Reno est loin de la retraite

Ginette Reno l’a dit à plusieurs reprises. Et à 76 ans, elle le réitère haut et fort : le mot «retraite» ne figure pas dans son vocabulaire. Et elle n’a pas l’intention de l’y ajouter de sitôt. À preuve, la chanteuse lancera cette semaine non pas un, mais bien deux projets dans lesquels elle se révèle comme jamais auparavant: un 42e album et une première autobiographie. «J’ai encore le feu sacré. Et le feu, ça crée», assure-t-elle.

Ginette Reno est une battante. Une force de la nature, diraient même certains. Toujours en convalescence après deux opérations subies en décembre dernier – l’une au cœur, l’autre à la vésicule biliaire –, la chanteuse refuse de baisser les bras. Et encore moins de se taire.

Pourtant, plusieurs auraient vu ces récents ennuis de santé comme une invitation à la retraite ou à tout le moins à ralentir considérablement la cadence. Mais ç’aurait été mal connaître Ginette Reno que de penser qu’elle allait capituler.

Du micro à la plume

Certes, elle a posé son micro. Mais c’était pour empoigner la plume le temps de coucher sur papier les grandes lignes de sa vie et de son parcours. Le résultat, une autobiographie intitulée simplement Ginette sera lancée jeudi.

Cet ouvrage, elle le sait, est des plus attendus. Il faut dire qu’elle le promet elle-même depuis des années, tant à ses fans qu’aux membres des médias. Le bon moment est donc venu. Enfin, elle l’espère.

«Je ne sais même pas si c’est le meilleur moment, ni même si je suis prête. Dans le fond, je ne sais pas si j’ai toujours été prête pour tout ce que j’ai fait dans ma vie ; j’ai simplement avancé, sans trop m’attarder à cette question. Pour le livre, il fallait que ça sorte, alors je l’ai enfin écrit. C’est tout», explique-t-elle.

«Ça», c’est bien des choses. Car au fil des quelque 300 pages de Ginette – rédigé avec la collaboration de l’auteur--compositeur Lambert –, la chanteuse se dévoile comme elle seule sait le faire : sans détour, ni filtre, ni censure. Et elle ratisse large. Très large, même.

La thérapie par l’écriture

Sa relation conflictuelle avec ses parents y est détaillée avec émotion. Ses cours auprès de la légende Lee Strasberg, à Hollywood, comme ses amours complexes, son éternelle quête du bonheur ou encore sa dépendance à la nourriture et son poids.

Il y a aussi ce baiser échangé avec le père Sablon, les coulisses du tournage de C’t’à ton tour, Laura Cadieux et ses soucis de santé. Sans oublier une Fête nationale marquante à l’été 1975, un épisode dépressif douloureux et sa foi inébranlable.

Bref, elle ne tourne aucunement les coins ronds pour relater ce parcours qui n’a vraisemblablement pas toujours baigné dans la joie et l’allégresse. Mais l’exercice d’écriture a été thérapeutique pour la chanteuse. Si bien, en fait, qu’elle confie avoir trouvé la sérénité, la paix et, surtout, le bonheur.

«Le bonheur, ce n’est pas d’avoir le succès, la gloire ou l’argent ; le bonheur, il se trouve à l’intérieur. On fait l’erreur de le chercher dans les grosses maisons, les voitures, les bateaux... tout ça, c’est éphémère. Même les gens qui passent dans nos vies, ils ne nous sont que prêtés. Alors il faut apprendre à trouver son bonheur en soi. Et moi, à 76 ans, je suis heureuse. Je suis très bien avec moi-même», assure-t-elle.

Une nouvelle vocation ?

De son propre aveu, l’expérience autobiographique a également fait naître en elle une nouvelle passion pour l’écriture. Et peut-être même le germe d’une nouvelle vocation.

«Je veux continuer à écrire. J’ai été très privilégiée dans la vie. Alors j’ai envie de partager tout ça avec les gens, de transmettre ce que je sais avant de partir. Si Dieu me prête vie, je veux écrire un livre sur la voix, un autre sur la puissance de l’impuissance. Je vois ça comme une nouvelle carrière. Pas mal, quand même, une nouvelle carrière à 76 ans», laisse-t‐elle tomber en riant.

Pas mal du tout, en effet.

«La scène me manque»

La santé de Ginette Reno ne lui permet pas de partir en tournée pour présenter sur scène son nouvel album, C’est tout moi. Mais ce n’est que partie remise, promet-elle. La chanteuse travaille ardemment à reprendre ses forces dans le but de retrouver, tôt ou tard, son public.

«La scène me manque. Beaucoup, même», laisse tomber la chanteuse.

«Je n’ai plus la force de donner de spectacles. Mais je vais me promener dans les Jean Coutu et dans les salons du livre pour rencontrer les gens et signer des autographes. On va avoir du fun quand même», poursuit-elle en riant.

En effet, tant l’album que l’autobiographie seront en vente en exclusivité dans les pharmacies affiliées à Jean Coutu, aux quatre coins de la province, à compter de jeudi. Cette entente de distribution, révélée il y a quelques semaines, a soulevé l’ire des libraires, écartés de la mise en marché.

Questionnée à ce sujet, Ginette Reno se fait succincte. Selon elle, l’idée des retours autorisés – procédé visant à retourner à l’éditeur les exemplaires non vendus – a pesé lourd dans la balance.

«C’est très dispendieux de retourner ces copies, alors je suis très contente de l’entente qu’on a développée avec Jean Coutu. Et les gens vont plus souvent à la pharmacie qu’à la librairie ; en arrivant là, ils vont voir un présentoir avec mon album et mon autobiographie. Je pense que ça va être correct», avance-t-elle.

Souffrance et joie

La sortie de C’est tout moi marque ainsi le retour sur disque de Ginette Reno, plus de trois ans après son offre précédente, À jamais. Cette dernière a été couronnée de succès, dépassant le cap des 40 000 exemplaires vendus en moins d’un mois à sa sortie, en 2018.

La chanteuse l’atteste, trouver des pièces pour remplir un album peut devenir plus difficile avec les années. Après tout, à 76 ans, on ne chante plus ses premières amours ni ses premières ruptures, confirme-t-elle.

«Je dois les choisir avec mon cœur, avec mon vécu. Cet album-là est très spirituel et très dense aussi. Il y a des chansons sur la souffrance, mais aussi d’autres sur la joie. Il y a des affaires vraiment l’fun là-dessus», dit-elle, s’emballant aussitôt.

Parmi celles-ci, un titre s’impose: Malatou, ode aux «petits bobos» qui accompagnent inévitablement le passage des années. Ginette Reno n’est pas peu fière de cette pièce signée de sa main, écrite au cours de la pandémie qui, selon elle, ralliera les mélomanes de sa génération.

«C’est possible de parler de nos petits bobos sans tomber dans le négatif ou le désespoir ! Ces choses-là font partie de la vie. Et moi, j’aime ça avoir du fun dans la vie, alors j’essaie d’en rire», raconte-t-elle.

La grande dame de la chanson a donc des idées plein la tête pour continuer de profiter de la vie en musique. Car non, elle n’a pas l’intention d’accrocher son micro. Ça, c’est tout simplement hors de question.

«Je n’arrêterai jamais de chanter. Jamais. Quand je chante, c’est tout mon être qui vibre, qui prend vie. Alors je chante tous les jours, même si ce n’est que pour moi, à la maison. Et ça me fait un grand bien. Je ne vois pas pourquoi j’arrêterais», conclut Ginette Reno.

►L’autobiographie Ginette et l’album C’est tout moi seront en vente à compter de jeudi en exclusivité dans les magasins Jean Coutu et sur ginettereno.com

►Ginette chantera à l’occasion de la grande finale de La Voix, le week-end prochain. Elle y interprétera pour la première fois à la télé la pièce Plus grand, tirée de son nouvel album, en compagnie des quatre finalistes de cette année. Diffusion : dimanche 9 avril, 19 h 30, sur les ondes de TVA

►Dans une rencontre-événement avec Paul Arcand, Ginette Reno racontera les moments marquants de sa carrière et de sa vie personnelle, d’hier à aujourd’hui, en plus d’y interpréter quelques chansons du nouvel album et certains de ses plus grands succès. Diffusion : dimanche 16 avril, 19 h 30, sur les ondes de TVA