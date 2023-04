Guillaume Pineault franchit le cap des 50 000 billets vendus

À quelques mois de la fin de sa première tournée solo, l’humoriste Guillaume Pineault vient de recevoir une plaque pour avoir vendu 50 000 billets. « Je suis tellement content ! » lance celui qui a dû patienter deux ans pour lancer son spectacle en raison de la pandémie.

Guillaume Pineault savait que le cap des 50 000 billets vendus approchait, lui qui regarde régulièrement les chiffres de sa tournée. Quand on lui demande s’il est content de la tournure qu’a prise son spectacle depuis son lancement, l’humoriste répond positivement.

« Ça faisait deux ans qu’on voulait partir le show et la pandémie a mis une grosse barrière. Mais une fois qu’on l’a parti, ç’a super bien été. On a tout le temps des belles salles. On a un public super réceptif. »

En septembre dernier, l’humoriste a annoncé publiquement qu’il se séparait de sa copine, Anne-Élisabeth Bossé. Cette rupture l’a « forcé » à changer la fin de son spectacle.

« Après ça, les gens se sont mis à m’envoyer des messages pour me dire que mon spectacle était vraiment touchant et motivant », dit-il.

Alors qu’il terminera sa tournée en juin, Guillaume Pineault amorcera immédiatement le rodage de son prochain spectacle. « J’ai dit à mon équipe que je ne voulais pas prendre de pause, dit-il. [...] Je peux déjà confirmer que dans mon deuxième spectacle, il n’y aura aucune anecdote de couple ! Je pense que j’ai assez surfé là-dessus. [rires] »