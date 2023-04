La dépoussiéreuse de crimes déterre des histoires insolites dans les hôtels et les motels

Annie Richard, alias La dépoussiéreuse de crimes, animatrice de l’émission Dans ta rue, entraîne les lecteurs dans les coulisses et le passé parfois inquiétant, parfois insolite, d’hôtels et de motels du Québec dans un nouveau livre, Motel Mystère. En compagnie de son acolyte Jean-Philippe Rousseau, elle déterre des faits divers, des histoires de soucoupes volantes et des événements dignes de mention dans ce recueil divertissant.

Du prestigieux Château Frontenac, où Churchill a séjourné, aux motels du centre-ville de Montréal ou en bordure d’autoroute, en passant par l’hôtel Bonaventure, où le groupe britannique The Who a fait du grabuge en 1973, les hôtels et les motels ont été témoins de nombreux événements, faits et méfaits.

Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau ont étudié leur histoire avec minutie, épluché les journaux et les archives, et font part de leurs découvertes dans Motel Mystère.

Une adresse, plusieurs affaires

En entrevue, la chercheuse explique leur processus.

« Quand on enquête sur quelque chose, on cherche par adresse. Je me rends compte parfois qu’il s’est passé une kyrielle d’affaires, d’hier à aujourd’hui, à cette adresse. C’est ce qui m’est arrivé avec l’hôtel Boléro, qui est dans mon premier livre, et dans lequel il y a eu plusieurs meurtres à l’époque du red light. Il y avait beaucoup de chambres louées à la demi-heure, à l’heure. Il y a avait eu beaucoup de meurtres de jeunes femmes dans cet hôtel. »

Photo fournie Les éditions de l’Homme

En fouillant, Annie et Jean-Philippe ont découvert que certains endroits étaient des repaires de bandits, d’autres avaient abrité des prédateurs sexuels ou des tueurs en série. D’autres encore étaient le théâtre d’histoires de fantômes.

« On trouvait que ça faisait un beau créneau », commente l’autrice. « Ça faisait un bout de temps que Jean-Philippe et moi, on ramassait des histoires sur différents hôtels, en prenant bien sûr ceux qui avaient le plus d’historique. »

Ils ont beaucoup apprécié l’expérience. « On veut que les lecteurs trouvent ça intéressant. Chaque hôtel a une kyrielle de choses à raconter, parfois des choses loufoques. Ce n’est pas toujours des gros crimes. »

À Val-d’Or

De toutes les histoires qu’ils racontent dans Motel Mystère, Annie et Jean-Philippe ont été étonnés d’apprendre qu’un cas particulier était survenu à Val-d’Or.

« Une de mes histoires préférées s’est passée à l’hôtel Sigma, à Val-d’Or. Un ancien dramaturge de la radio, dans les années 1940, a disparu de la mappe complètement. On pensait qu’il s’était noyé, mais il avait refait sa vie à Val-d’Or. Comme s’il avait ressuscité. »

Annie Richard considère que le Québec est un bon terreau pour les histoires insolites, extraordinaires et paranormales.

« On a beaucoup d’histoires d’ovnis. Partout, il y en a, de ces histoires-là. Mais au Québec, on est peut-être plus frileux d’en parler, par rapport aux États-Unis par exemple. »