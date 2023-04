Hommage à Karim Ouellet au Grand Théâtre: les cœurs à la fête

Ça aura pris plus d’un an, mais Karim Ouellet a enfin reçu l’hommage qu’il méritait dans sa ville, samedi soir, au Grand Théâtre de Québec.

Présenté d’abord aux Francos de Montréal, en juin 2022, le spectacle Bye Bye Bye Karim a permis à ses amis, sa famille et ses admirateurs de la capitale de célébrer, dans une ambiance plus festive que triste, l’œuvre et la vie de celui qui nous a quitté trop vite, à l’âge de 37 ans.

C’était un spectacle à l’image de l’artiste qu’il a été : sensible et rassembleur. Il y avait de l’amour dans l’air et si les cœurs étaient parfois gros, ils avaient surtout le goût de fêter l’étoile filante qu’a été Karim Ouellet.

Le coup d’envoi, sobre, a parfaitement donné le ton. Alors que trônaient au centre de la scène la guitare et le masque de renard de Karim, c’est d’abord sa voix chantant Les brumes qui a retenti dans une salle Louis-Fréchette bondée et fébrile.

Puis, après avoir pris une grande respiration, une Pascale Picard nerveuse, mais soutenue par le public, a entonné Il était une fois.

«On est ici pour le célébrer chez lui dans sa ville, à Québec. On est là pour pleurer, le chanter, ne jamais l’oublier», a ensuite rappelé avec justesse celui qui agissait comme maître de cérémonie, Luis Clavis.

Les faits saillants

Tout était beau, mais il y a quelques moments qui nous resteront en tête.

Marie-Jo : toute en délicatesse, la foule a joint sa voix à celles d’Audrey-Michèle Simard, Élise Bégin et Noémie Tisserand pour créer une magnifique communion.

L’amour : grâce aux gars d’Alaclair Ensemble, l’interprétation du plus grand succès de Karim ne pouvait que se muer en un moment de doux défoulement collectif. Dans le Grand Théâtre, tout le monde dansait.

Plume : Amélie Nault, seule avec un guitariste, agrémenté d’un émouvant solo de saxophone, a aussi réussi à remuer les cœurs.

Héréditaire : Une inédite de Karim, une de ses dernières compositions, et une autre occasion d’entendre sa voix nous chanter « la famille, c’est tout ce qui compte », pendant que sur l’écran défilaient des photos de lui et sa famille.

Une bourse Karim Ouellet

Arrivée en deuxième moitié de soirée pour chanter Décembre avec Fanny Bloom et Laisser tomber, Sarahmée a aussi annoncé la création d’une bourse au nom de son frère et destinée aux artistes de la relève.

«Karim n’était pas seulement un artiste extraordinaire, il était aussi un homme avec une grande empathie qui faisait de lui un être impliqué dans son milieu. Karim a toujours eu à cœur de s’investir dans le développement de jeunes artistes entre autres au sein de l’association Jeunes musiciens du monde», a-t-elle mentionné.

Les détails entourant cette bourse, soutenue par le Grand Théâtre et la Ville de Québec, seront connus au mois de mai.

On se refait ça ?

S’il est une chose à retenir de cette soirée, c’est que si le départ de Karim Ouellet a ébranlé la communauté artistique de Québec, il laisse surtout derrière lui une œuvre musicale riche, à défaut d’être volumineuse, qu’il serait triste de voir sombrer dans l’oubli.

Une idée comme ça, chers amis de Karim, pourquoi ne pas se redonner rendez-vous périodiquement sur scène ? Tous les deux, trois ou cinq ans, quand l’envie vous prend.

On ne compte plus les hommages à Elvis, aux Beatles et à d’autres grands noms du rock, alors revisiter les chansons d’amour de Karim de temps à autre, ici à Québec, ce serait chouette, non ?

Les artistes de Bye Bye Bye Karim

Pascale Picard

Gabrielle Shonk

Amélie Nault

Claude Bégin

Élise Bégin et son fils Saul

Audrey-Michèle Simard

Noémie Tisserand

La Bronze

Alaclair Ensemble

Clodelle

Heythem

Claudia Bouvette

Hubert Lenoir

Fanny Bloom

Sarahmée

Valaire