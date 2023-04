Intelligence artificielle: une pause de six mois?

De grandes figures du monde de l’intelligence artificielle, parmi lesquelles on trouve Elon Musk, ont publié cette semaine une tribune en forme de cri d’alarme.

Que nous disent-ils? Que l’explosion de l’intelligence artificielle ces derniers mois, et sa pénétration dans notre existence quotidienne, comme on le voit avec les logiciels conversationnels comme GPT4, est telle qu’il faut prendre une pause de quelques mois simplement pour savoir à peu près où nous en sommes.

Pause?

Car, nous disent les signataires de cette tribune, la colonisation de nos sociétés par l’intelligence artificielle pourrait les disloquer profondément.

Elle entraîne aussi le risque d’une confusion croissante du vrai et du faux, au point de dérégler tous nos repères mentaux. L’intelligence artificielle pourrait fabriquer demain une «réalité artificielle», qui remplacerait la nôtre sans que nous en prenions conscience.

Elle pourrait aussi remplacer dans le monde professionnel un nombre incalculable de travailleurs. On comprend la panique légitime de tous ceux qui seraient d’un coup décrétés inutiles.

On explique que cette machine pourra, et peut même déjà, écrire des romans honorables, des scénarios convenables, réussir des examens très difficiles d’entrée dans les plus grandes écoles.

À terme, l’intelligence artificielle pourrait entraîner l’obsolescence de l’être humain, comme s’il n’était plus qu’une technologie désuète devant des machines capables d’opérations mentales infiniment supérieures aux siennes. Comme si l’être humain programmait sa propre disparition, ou du moins, consentait lui-même à n’être plus que le bois mort de l’histoire du progrès.

Progrès?

Est-ce vraiment aux oligarques des nouvelles technologies de piloter désormais les destinées de l’humanité?

Consentirons-nous vraiment à ce basculement dans le transhumanisme? Ou n’est-il pas nécessaire de poser des balises démocratiques et éthiques à ce qui pourrait entraîner une aliénation comme nous n’en avons jamais vu dans l’histoire humaine? Mais peut-on stopper ou même encadrer une telle avancée technologique? La question nous hante.