La carrière de Bernard Fortin en cinq photos souvenirs

Duo du tonnerre

Photo fournie par Pablo Durant

Il y a 32 ans, avec son complice de scène, Patrice L’Écuyer, avec qui il présenta le spectacle Merci beaucoup durant trois ans à travers le Québec au début des années 90. Beaucoup de succès avec leurs personnages, le duo Jacques et Normand. Ensemble, ils ont aussi animé à CKOI.

L’éternel adolescent

Photo fournie par Michel Tremblay

Aux côtés de sa sœur Caro (Guylaine Tremblay), Bernard Fortin dans la peau de Rodrigue « Rod » Paré, le « fils à maman » de La petite vie. Comme la plupart des comédiens de la série culte de Radio-Canada créée en 1993, il reprendra bientôt son célèbre personnage.

L’acteur

Photo fournie par TVA

Aux côtés de Benoît Brière dans la minisérie biographique Cher Olivier sur la vie d’Olivier Guimond. Bernard incarnait le comédien Denis Drouin, le faire-valoir du célèbre comique sur scène. Réalisée par le regretté André Melançon, la série diffusée à TVA en 1997 fut un énorme succès.

De la voix !

Photo fournie par Claude Rivet

Automne 1997, Bernard Fortin, 40 ans, remportait cette année-là le prix Gémeau du meilleur acteur de soutien pour le rôle de Denis Drouin dans la série Cher Olivier. Très actif en doublage, il était déjà la voix de Tom Hanks depuis près de 10 ans. Il a doublé près de 200 films et séries en carrière.

Fier papa

Photo d’archives, Eric Carrière

Dans le plus beau rôle de sa vie, celui de père, Bernard assistait au lancement du groupe musical de ses magnifiques filles Corinne et Virginie, Which is Which, en 2012, il y a déjà plus de dix ans. Les deux femmes, chanteuses et comédiennes, suivent les traces de leur père. Il est aussi père d’un fils, Simon.