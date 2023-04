La fois où Guy Lafleur a terrorisé Paul Houde et quatre autres anecdotes savoureuses au sujet du Démon blond

Publié au cours de la prochaine semaine, le livre Guy Lafleur et nous regorge de faits inusités.

On y rappelle notamment que le jour d’un match des séries éliminatoires de 1976, des policiers étaient débarqués chez Guy Lafleur, à Verchères. Les autorités l’informent alors que des parieurs du monde criminel prévoient le kidnapper en compagnie du gardien Ken Dryden. C’est ainsi que durant quelques semaines, le numéro 10 du Canadien a porté un émetteur durant ses déplacements hors glace.

Voici par ailleurs cinq anecdotes et confessions savoureuses, parmi tant d’autres, issues du bouquin.

La fois où Guy Lafleur a fait peur à Paul Houde...

Photo d'archives

« Lors du tournage du film Les Boys 4, Guy a décoché – intentionnellement – un tir à environ 18 pouces de la tête de notre gardien Paul Houde, qui jouait le personnage de Fern. J’ai pensé que Paul allait pleurer sous son masque, tellement il a eu peur... Même si Guy était au début de la cinquantaine, il avait un tir encore très puissant qu’il maîtrisait parfaitement. On a tous bien ri, Guy le premier ! »

– Marc Messier, comédien

Les premiers autographes de Chris Nilan

Photo d'archives

« On arrive au Thursday’s, sur la rue Crescent. Tout le monde regardait Guy, et les plus belles femmes de Montréal venaient le voir pour un autographe ou une photo ! Mais, il a partagé l’attention en me présentant comme étant son nouveau coéquipier et il m’a fait signer les premiers autographes de ma vie. »

– Chris Nilan

Défense de fumer dans la chambre d’hôtel

Photo d'archives

« Le premier jour où on a été cochambreurs, il m’a dit : “Joe, je te promets que je ne fumerai pas dans la chambre d’hôtel”. Ça m’avait rassuré. [...] Ce qu’il ne m’avait pas dit, c’est que “dans la chambre”, ça ne comprenait pas... la salle de bain. Quand j’ouvrais la porte pour y entrer, il y avait toujours un nuage de fumée. Et il riait un bon coup, très fort ! »

– Joe Sakic

De la compassion pour Stéphane Richer

Photo d'archives

« J’ai attendu son départ pour le dire : Guy a été là pour moi dans les moments difficiles que j’ai vécus. Si quelqu’un pouvait comprendre la pression qu’il y a sur les épaules d’un Québécois qui joue avec le Canadien, c’était bien Flower. Lui aussi avait connu les attentes démesurées de la direction et du public. Il m’écoutait beaucoup plus qu’il parlait. Ça m’a beaucoup aidé. »

– Stéphane Richer

Une inoubliable tape sur les fesses

Photo fournie par la famille Lafleur

« J’ai toujours été tannant ! Quand mon père est allé jouer avec les Nordiques [en 1989], notre famille a habité durant un certain temps au Château Bonne Entente, à Québec. J’avais cinq ans. Un jour, j’ai pris le briquet de mon père et j’ai mis le feu à un tapis ! [...] Mon père a éteint le feu, puis j’ai eu droit à une tape sur les fesses... Cette tape avec les grosses mains de mon père, je m’en souviens encore, plus de 30 ans plus tard ! »

– Mark Lafleur, fils de Guy