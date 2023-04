La réforme Dubé rendra-t-elle le réseau de la santé plus efficace?

Christian Dubé serait un top gun. Gaétan Barrette ne fait pas dans la dentelle et parle d’une troisième guerre mondiale avec la réforme Dubé.

Les syndicats prédisent un affrontement majeur. Les partis d’opposition montent au créneau pour une bataille rangée.

Les usagers nourrissent de grandes attentes à l’égard du système de santé pour qu’il soit plus accessible et qu’il puisse traiter plus rapidement les patients. Leurs exigences ne sont pas sans hargne contre les personnels et les syndicats.

Pour plusieurs analystes, notre système de santé s’avère un navire en ruine qu’il faudrait couler par le fond pour en construire un autre.

La situation n’est pas aussi dramatique qu’on veut nous le faire croire, le statu quo n’est toutefois pas une option.

Les chantiers Dubé

On voudrait bien que le ministre contribue à améliorer le réseau de la santé, on est cependant loin d’être sûr que sa réforme le rendra plus efficace.

La nomination d’un patron par établissement correspond à son thème de prédilection, à savoir l’imputabilité. La gestion par résultats n’a rien de neuf, car c’est le mode de gestion privilégié par nos gouvernements depuis la fin des années 1990.

Jusqu’à présent, cette approche a surtout servi à accroître la bureaucratie, à faire émerger des rapports complaisants et à entretenir du flou sur les données en santé.

Le ministre voudrait que les médecins spécialistes soient plus présents en région et dans les hôpitaux. L’intention est louable, mais le travail forcé fait plutôt dans le pénitentiaire ou l’esclavage. Quant au lieu de travail, le spécialiste souhaitera opérer dans un établissement bien pourvu en matériel, peut-on l’en blâmer?

Une réduction du nombre de syndicats et une ancienneté provinciale, pour soi-disant en finir avec les barrières syndicales, ont été réalisées à deux reprises par les libéraux sans qu’on en ressente un quelconque bénéfice.

Il y aura bataille entre les syndicats, car ils pourront difficilement convenir de fusion. Le gouvernement aura un répit le temps de leur bataille, mais il se retrouvera tôt ou tard avec un plus grand corporatisme syndical.

Il y a déjà des mécanismes de plainte dans tous les établissements, la nomination d’un commissaire aux plaintes n’ajoutera qu’une autre couche à la bureaucratie.

La résistance

L’attitude du ministre a généré la résistance. C’est malheureux parce que des changements sont nécessaires, mais le progrès sera difficile dans la conjoncture actuelle.

La stratégie caquiste repose sur la division pour mieux régner. On oppose, entre eux, les travailleurs, les usagers, les syndicats et les gestionnaires. Dans le passé, la recette s’est révélée efficace pour les gouvernements sans que nos services se soient améliorés.

Les différents acteurs du réseau seraient-ils capables de ne pas sombrer dans la concurrence et de faire alliance pour mieux faire que les politiciens?

J’imagine une alliance entre les usagers, les gestionnaires et les syndicats formant un seul bloc pour proposer un système de santé véritablement efficace!