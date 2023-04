La violence verbale est intolérable

Cette violence n’est pas étrangère à la violence physique qui ne cesse d’augmenter au Québec.

Ce qu’on appelle les faits divers nous renvoie à une réalité meurtrière qui ne cesse de nous atteindre.

Chaque semaine, en effet, la liste des crimes sordides s’allonge. Au point où de nombreux citoyens prétendent qu’ils ne lisent plus les journaux pour ne pas s’en informer au quotidien. Ils veulent se protéger ainsi des descriptions de crimes crapuleux, de viols et d’actes de pédophilie dont les auteurs pourraient être leurs voisins et leurs proches.

Curieusement, on n’ose pas parler de la peur réelle vécue jour après jour par des citoyens de plus en plus perturbés par les calamités planétaires qui nous laissent pantois.

Nous savons que personne n’est à l’abri de la maladie mentale. On constate l’influence de la pandémie et son confinement sur le changement d’attitude de gens de notre entourage au travail ou dans les relations humaines.

Invectives

On sait aussi, mais cela date de bien avant la pandémie, qu’il y a eu une dégradation dans la langue parlée. Des mots violents, injurieux et insultants dont les Québécois se bombardent en s’invectivant les uns les autres.

Je ne parle pas ici de la lutte idéologique que mènent les militants du mouvement woke pour créer une société aseptisée et censurée. Et les diktats de leur catéchisme dépassent de loin la culture catholique du péché mortel dont on s’est collectivement libérés il y a longtemps.

Je ne parle pas non plus des sacres, qui appartiennent à la culture québécoise et qui servent de virgules, de parenthèses ou de points de suspension dans le langage populaire à connotation plus ou moins vulgaire.

Cette semaine, deux personnalités publiques ont été prises en défaut par l’usage qu’ils ont fait des mots.

Le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, très BCBG et issu d’un milieu éduqué, a perdu sa faconde en s’adressant au premier ministre Legault à l’Assemblée nationale.

Langage déplacé

Se croyant drôle peut-être, il a affirmé que François Legault, en proposant son agence de Santé Québec, était obsédé par le wet dream de Gaétan Barrette. Certains députés semblaient ignorer le sens de l’expression anglaise, qui veut dire «éjaculation nocturne». Mais le premier ministre, une fois revenu de sa stupéfaction, a remis le jeune politicien à sa place en lui rappelant qu’il n’était plus un chef étudiant, mais un député de l’Assemblée nationale et qu’il devait mieux choisir ses mots à l’avenir.

Personne n’a relevé le caractère exclusivement machiste de cette expression associée aux hommes. Or, en s’exprimant de la sorte, Gabriel Nadeau-Dubois indique non seulement sa vulgarité, mais son absence de respect pour la fonction du premier ministre et pour la sienne.

Enfin, je me permets d’émettre un bémol sur Gilles Proulx et son langage truffé d’une agressivité verbale, qui est tout sauf drôle.

Gilles est un des rares Québécois à maîtriser très bien la langue française. Son vocabulaire est riche et coloré. Je me désole que, l’âge aidant, plutôt que de tenter d’éduquer les lecteurs au vocabulaire de qualité, il cède parfois à une pulsion dont je me garderai bien d’en suggérer une interprétation psychanalytique qu’il devrait s’appliquer à lui-même.

Allez, Gilles, vous n’avez pas besoin d’offenser vos adversaires. Et votre grossièreté langagière nuit aux causes nobles que vous défendez.